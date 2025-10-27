Un nuevo banco activa la recarga de tarjetas SUVE: aquí los cinco pasos y tarifas vigentes

Suscríbete a nuestros canales

En las últimas horas, el Banco del Tesoro anunció que activó la recarga de las tarjetas SUVE del Sistema Metro de Caracas.

A través de sus redes sociales, la entidad financiera compartió los detalles y los cinco pasos que deben seguir los usuarios.

Un nuevo banco activa la recarga de tarjetas SUVE

Ingresa a Tesoro en Línea.

Ubica en el menú la opción SUVE en la sección Servicios.

Afila el servicio utilizando el código de ocho caracteres de la tarjeta SUVE.

Completa los datos y valida la operación con la clave dinámica.

Luego, guarda los cambios y ¡listo!

En septiembre de 2025, el Sistema Metro de Caracas aumentó las tarifas de sus pasajes como parte de un ajuste aprobado por el Ministerio de Transporte.

Los nuevos montos también se establecieron para el servicio del Metro Los Teques, MetroBus, Ferrocarril de los Valles del Tuy y MetroCable.

La tarifa del pasaje pasó de 15 a 30 bolívares por viaje para el público en general.

El pasaje para los estudiantes es de 20 bolívares y las tarjetas SUVE tienen un precio de 100 bolívares.

Tarjeta amarilla

Las mujeres desde 55 años de edad y los hombres a partir de 60 deberán presentar su cédula de identidad para adquirir la tarjeta SUVE amarilla; las personas con discapacidad deberán presentar el carnet emitido por el Consejo Nacional para Personas con Discapacidad (Conapdis).



Tarjeta azul

Como requisitos para adquirir la tarjeta SUVE azul, los estudiantes de educación básica y diversificada deben presentarse debidamente uniformados, una constancia de estudios y su cédula de identidad; en caso de no poseer cédula, deberán acudir con su representante. En el caso de los estudiantes universitarios (pregrado), es necesario presentar carnet vigente.



Tarjeta roja

Las tarjetas SUVE roja, dirigida a los usuarios en general.

