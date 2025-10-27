Tribunal móvil del TSJ los días 28 y 29 de octubre: trámites y asesoría gratuita

Vecinos de Guacara, estado Carabobo, podrán recibir asesoría y tramitar procesos judiciales como divorcios y autorizaciones de viaje, a través del Tribunal Móvil del TSJ. Así lo informó el alcalde de esta jurisdicción, Johan Castañeda.
Las jornadas se realizarán los días martes y miércoles, en la Cancha Víctor Julio Narváez (cancha del centro), para que puedas gestionar importantes servicios y poner tus documentos en orden.
Horarios: a partir de las 8:00 a.m. (atención por orden de llegada).
SERVICIOS DISPONIBLES
⚖️ Divorcios (Vía Jurisdicción Voluntaria, con uno o ambos cónyuges).
✈️ Autorización de Viaje y Cambio de Residencia (Con ambos progenitores presentes).
👶 Curatelas (Para contraer nupcias) y Ejercicio Unilateral de la Patria Potestad.
📜 Declaración de Herederos Universales.
🏡 Título Supletorio y Rectificación de Actas.
