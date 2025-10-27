Asistencia

Habitantes de la comunidad podrán contar son esta jornada completamente gratuita

Tribunal móvil del TSJ los días 28 y 29 de octubre: trámites y asesoría gratuita

Vecinos de Guacara, estado Carabobo, podrán recibir asesoría y tramitar procesos judiciales como divorcios y autorizaciones de viaje, a través del Tribunal Móvil del TSJ. Así lo informó el alcalde de esta jurisdicción, Johan Castañeda.

Las jornadas se realizarán los días martes y miércoles, en la Cancha Víctor Julio Narváez (cancha del centro), para que puedas gestionar importantes servicios y poner tus documentos en orden.

Horarios: a partir de las 8:00 a.m. (atención por orden de llegada).

SERVICIOS DISPONIBLES

⚖️ Divorcios (Vía Jurisdicción Voluntaria, con uno o ambos cónyuges).

✈️ Autorización de Viaje y Cambio de Residencia (Con ambos progenitores presentes).

👶 Curatelas (Para contraer nupcias) y Ejercicio Unilateral de la Patria Potestad.

📜 Declaración de Herederos Universales.

🏡 Título Supletorio y Rectificación de Actas.

