Mujer se hace pasar por funcionaria del Saren en el Zulia: este era su modus operandi

Una mujer fue detenida en el estado Zulia por hacerse pasar por una funcionaria de la oficina del Servicio Autónomo de Registros y Notaría (Saren).

A través de la cuenta en Instagram del Ministerio Público (MP), el Fiscal General de la República, Tarek William Saab, informó los detalles del caso y reveló los delitos por los que será imputada la mujer detenida.

Mujer se hace pasar por funcionaria del Saren en el Zulia

De acuerdo con la información proporcionada por el fiscal Saab, la mujer quedó identificada como Yelitza Medina, quien fue detenida para "ser imputada por el Ministerio Público del Zulia".

Asimismo, señaló que será imputada por los delitos de utilidad ilegal por actos de administración, forjamiento de documentos públicos y usurpación de funciones.

Modus operandi de Medina al usurpar funciones

En este sentido, Saab indicó que Medina se hacía pasar por una funcionaria del Saren, usurpando las funciones de un funcionario de este organismo del Estado.

Adicionalmente, indicó que la mujer solicitaba "grandes sumas de dinero con el fin de realizar y agilizar trámites" de este organismo "y así obtener un beneficio económico".

