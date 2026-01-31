"El juez les ha dado con las puertas en las narices": Laporta arremete contra el Real Madrid

Suscríbete a nuestros canales

En el marco de la comida oficial con la directiva del Elche, Joan Laporta se pronunció de forma contundente sobre los últimos avances judiciales del denominado "Caso Negreira". El mandatario azulgrana valoró la decisión del juez de desestimar la solicitud del Real Madrid, que pretendía examinar las auditorías, informes de due diligence y análisis forensic del club catalán correspondientes al periodo entre 2003 y 2021.

Laporta calificó la postura del club madrileño como "impropia", acusándoles de intentar utilizar el procedimiento judicial para vulnerar la esfera confidencial y la estrategia de gestión del FC Barcelona. Según el presidente culé, la intención del conjunto blanco es obtener información interna de su rival bajo el pretexto de un proceso legal que, a su juicio, carece de base real.

El dirigente del Barça fue más allá al señalar que la presencia del Real Madrid en el caso responde a una necesidad de mantener un discurso mediático a través de su canal oficial de televisión. Laporta insistió en que el club jamás ha intentado obtener ventajas arbitrales ni alterar la competición.

"Me alegro de que el juez le haya dado con las puertas en las narices al Madrid y le haya dicho que para saber cosas de su rival no es este el sistema. El sistema es intentar ser mejores que nosotros trabajando y luchando, no siempre yendo por la puerta de atrás e intentar jugar con ventaja", sentenció el directivo ante los medios.

Más allá de la actualidad jurídica, Laporta aprovechó la ocasión para ensalzar la labor de Deco en la dirección deportiva. El presidente destacó la reciente renovación de Fermín López, cuyo contrato se ha extendido hasta 2031, asegurando así la continuidad de uno de los talentos más brillantes de La Masia.

El presidente subrayó que Deco ha logrado generar más de nueve millones de euros en este mercado mediante diversas operaciones, equilibrando la salud financiera con la competitividad deportiva. Sobre Fermín, resaltó tanto su calidad humana como su talento futbolístico, mencionando que el cuerpo técnico habla maravillas de él y que su permanencia es una pieza clave para el futuro de la entidad.

