La psicología del agresor: conoce sus tácticas y mantente a salvo

En el mundo de la criminalística existen por lo menos dos tipos de agresores que atentan contra el pudor de sus víctimas. Los agresores de oportunidad y los ya conocidos como agresores seriales.

Los primeros son esos entes que en una situación se aprovechan de la vulnerabilidad de la víctima, mientras que los seriales son aquellos que estudian de manera específica a sus presas, tienen una intención marcada y por supuesto, son diversos los actos violentos cometidos por estos individuos.

El abogado y profesor universitario Ciro Camerlingo, presenta estas características generales que nos pueden ayudar a identificar a un posible agresor sexual serial.

"Ellos tienen patrones específicos, partiendo indistintamente que pudiéramos entender que existen víctimas de oportunidad y víctimas previamente escogidas o previamente establecidas por el victimario. Por eso que cuando hablamos de víctimas vulnerables, ubicables y especiales, se maneja siempre a nivel global los niños, las personas de la tercera edad, las trabajadoras de la calle, que son las víctimas más ubicables u que son de más tendencia a ser victimizadas por este tipo de agresores".

"También estos manejan una metodología, lo que se llama vulgarmente un modus operandi, Cómo captan, cómo ubican y cómo comenten el delito". Por ejemplo, a los niños los pueden captar con dulces, con un regalo, videojuegos, pero sobre todo, logran captar a sus víctimas por redes sociales.

"En muchos casos, son personas que pueden tener una enfermedad mental patológica, que son otras profundidades. Pueden ser personas que sufren de trastornos parafílicos, cuando son agresiones de tipo más íntimas, agresiones físicas contra las personas como el trastorno de la pedofilia, que es un trastorno parafílico en la sexualidad de las personas"

Los agresores suelen ser personas retraídas, que hacen su mundo. Según el especialista, son personas que no tienen empatía, mucho menos remordimiento cuando actúan en este tipo de situaciones.

La recomendación más importante es que siempre esté atento a su entorno, evite esos lugares y horarios que podrían colocarlo en una posición de vulnerabilidad y siempre tenga los números telefónicos de emergencia a la mano