Ahorro de agua en Hialeah: conoce la medida secreta que entra en vigencia este 1 de noviembre

A partir del 1 de noviembre, los residentes de Hialeah contarán con una nueva opción para reducir su factura de agua y aliviar el gasto familiar.

El gobierno local pondrá en marcha un programa que permitirá instalar un segundo medidor destinado exclusivamente al consumo exterior del hogar, como el riego de jardines, mantenimiento de patios o llenado de piscinas.

Esta medida busca incentivar el ahorro del recurso hídrico y beneficiar a las familias más vulnerables de la ciudad.

De acuerdo con Univisión, el plan de doble medición diferenciará el consumo doméstico interno del uso exterior, aplicando tarifas más bajas a este último.

La iniciativa forma parte de un paquete de políticas municipales diseñadas para mitigar los efectos del costo de vida en la región y promover prácticas sostenibles de consumo.

Beneficios para adultos mayores y hogares con bajos ingresos

En su primera etapa, el programa estará dirigido a los propietarios mayores de 65 años con bajos ingresos, quienes podrán experimentar una disminución significativa en sus facturas mensuales.

Según las autoridades locales, el nuevo sistema permitirá un cálculo más justo del gasto de agua, evitando que las familias paguen cargos adicionales por actividades que no implican el uso del alcantarillado.

La administración municipal explicó que esta innovación no solo reducirá el monto de los recibos, sino que también fomentará un uso más eficiente del agua, un recurso cada vez más costoso en el sur de Florida.

Hialeah elimina cargo adicional y refuerza el alivio económico

La alcaldesa interina Jacqueline García-Roves anunció que el Concejo Municipal aprobó la eliminación del cargo de franquicia aplicado al servicio de agua potable y alcantarillado.

Este recargo representaba aproximadamente un 4 % del total de la factura, y su supresión permitirá un ahorro global de 3.7 millones de dólares anuales para los hogares locales.

Con estas medidas, Hialeah consolida una estrategia integral para aliviar la economía doméstica, promover el consumo responsable y garantizar un servicio más justo.

Las autoridades prevén ampliar el programa a más residentes en los próximos meses, dependiendo de los resultados de esta fase inicial.

