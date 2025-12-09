Guía de actividades en honor a la Virgen de Guadalupe en Chicago: sepa dónde realizarán las misas

Suscríbete a nuestros canales

En medio de un clima de tensión generado por recientes operativos migratorios en Elgin, miles de fieles se preparan para peregrinar al Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe en Des Plaines, Illinois, el epicentro de la fe mariana en el Medio Oeste.

Aunque el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) niega categóricamente la realización de redadas en iglesias.

Según informa Telemundo Chicago, el temor al ICE ha reducido visiblemente la asistencia en eventos preliminares, lo que llevó a los organizadores a desplegar un operativo de seguridad robusto que incluye oficiales de policía y vigilancia privada.

El rector del Santuario, Esequiel Sánchez, insta a la comunidad a priorizar su bienestar y orar por quienes deciden quedarse en casa, mientras la institución garantiza un espacio seguro para honrar a la "Morenita del Tepeyac".

Actividades

Misa de Apertura (Des Plaines): Jueves 11 de diciembre a las 8:00 p.m. en la Plaza del Santuario (bilingüe).

Jueves 11 de diciembre a las 8:00 p.m. en la Plaza del Santuario (bilingüe). Misa de Clausura y Sorteo: Viernes 12 de diciembre a las 7:00 p.m. en la Capilla San José, seguida de la rifa anual con premios de hasta $10 000.

Viernes 12 de diciembre a las 7:00 p.m. en la Capilla San José, seguida de la rifa anual con premios de hasta $10 000. Celebraciones en Indiana: La Iglesia Católica Nuestra Señora de Guadalupe en East Chicago culmina sus novenas el 11 de diciembre con una serenata y danzas a las 5:00 p.m., seguidas de la Misa de Rosas.

La Iglesia Católica Nuestra Señora de Guadalupe en East Chicago culmina sus novenas el 11 de diciembre con una serenata y danzas a las 5:00 p.m., seguidas de la Misa de Rosas. Opciones de Estacionamiento: Disponibilidad limitada en el Santuario ($15) y opciones gratuitas con servicio de transporte en St. Emily's Parish, Plaza Paulwaukee y Oakton Community College.

Importante

Es importante que los asistentes planifiquen su llegada, ya que el Santuario aplica estrictas normas de convivencia que prohíben el consumo de alcohol, el porte de armas, el uso de drones y la entrada de mascotas.

Para facilitar el flujo de peregrinos, el servicio de autobuses desde los estacionamientos remotos operará durante toda la madrugada del 12 de diciembre.

Mientras la comunidad inmigrante busca refugio en la fe, voluntarios se han ofrecido a llevar las peticiones de aquellos que temen asistir, manteniendo viva la tradición en un año marcado por la incertidumbre y la necesidad de protección mutua.

