Ferrari presenta el SF-26: la nueva era de Hamilton y Leclerc arranca en Maranello

La Scuderia Ferrari ha desvelado este viernes en Maranello el nuevo SF-26, el monoplaza con el que Charles Leclerc y Lewis Hamilton competirán en el Mundial de Fórmula 1 2026. Con este diseño, el equipo italiano busca romper con el amargo recuerdo de la temporada 2025 y aprovechar el cambio radical en el reglamento técnico para volver a la lucha por el campeonato mundial.

El nuevo coche destaca por una carga simbólica que conecta directamente con la historia de la marca. La decoración rinde homenaje al Ferrari 312T que llevó a Niki Lauda a la gloria en 1975, recuperando un tono de rojo más claro y, especialmente, el color blanco en la zona del habitáculo y la cubierta del motor. Esta combinación estética, que también evoca al SF-16 de hace una década, se completa con el negro de la fibra de carbono visible en los alerones, una solución técnica para optimizar el peso del conjunto.

La presentación no se limitó a lo estático. Tras el evento retransmitido por plataformas digitales, Ferrari trasladó la actividad al circuito de Fiorano para realizar el primer shakedown del coche. Esta prueba en pista ha sido crucial, ya que supone la puesta en marcha de una unidad de potencia completamente nueva —adaptada a la normativa de 2026— y un chasis de dimensiones reducidas y menor peso.

La jornada en Fiorano dejó también el primer momento de tensión de la pretemporada. Lewis Hamilton, en su debut oficial con el equipo, sufrió un percance técnico al quedarse parado en plena recta del trazado. El británico tuvo que ser rescatado por los mecánicos y llevado a boxes, aunque el incidente no impidió que el programa continuara. Poco después, Charles Leclerc tomó el relevo sin mayores contratiempos, completando sus primeros kilómetros ante miles de tifosi que abarrotaron los alrededores del circuito desde primera hora de la mañana.

Con la llegada de Hamilton y la renovación técnica, Ferrari lanza una declaración de intenciones. El SF-26 no solo representa el cumplimiento de una nueva normativa, sino la apuesta definitiva de Maranello por recuperar el trono de la Fórmula 1 mediante la mezcla de tradición y tecnología de vanguardia.

