Explosión de granada en el centro de Bogotá deja un muerto y más de 10 heridos: esto dicen las autoridades

La capital colombiana vive momentos de alta tensión tras un atentado ocurrido la noche del jueves 22 de enero.

De acuerdo a medios locales, sujetos a bordo de una motocicleta lanzaron una granada de fragmentación contra un establecimiento nocturno en la localidad de Los Mártires, provocando el pánico en el corazón de la ciudad.

El ataque se registró exactamente a las 9:08 p. m. en la intersección de la carrera 16 con calle 23, una zona de alta actividad comercial y nocturna.

Dos hombres que se desplazaban en una motocicleta negra arrojaron el artefacto explosivo frente a un local y huyeron velozmente del sitio.

El estallido alcanzó a trabajadores y transeúntes que se encontraban en la vía pública.

Un hombre de 75 años, quien murió debido a la gravedad de las heridas mientras recibía atención médica.

13 personas resultaron lesionadas con esquirlas y contusiones; todas fueron trasladadas a centros asistenciales por ambulancias de la Secretaría de Salud.

Bomberos de Bogotá y unidades de la SIJIN acordonaron el área de inmediato para asegurar la zona y recolectar evidencias.

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, se pronunció de manera contundente a través de sus redes sociales, exigiendo resultados inmediatos:

"Le pedí a la Policía de Bogotá hacer una intervención de la zona a partir de este momento. Ya se tiene una línea de investigación que permitirá identificar a los responsables. Mi solidaridad con la familia de la persona fallecida".

Por su parte, el General Giovanni Cristancho, comandante de la Policía Metropolitana, informó que ya se realiza el análisis de las cámaras de seguridad para rastrear las placas de la motocicleta involucrada.

Aunque las autoridades no han señalado oficialmente a un grupo específico, la zona del barrio Santa Fe ha sido históricamente escenario de disputas entre bandas criminales dedicadas a la extorsión y el microtráfico.

La policía judicial trabaja bajo la hipótesis de que este ataque podría ser una retaliación contra comerciantes del sector que se niegan a pagar las llamadas "vacunas".

La Alcaldía Mayor ha habilitado la Línea de Emergencias 123 para recibir cualquier información que ayude a dar con el paradero de los responsables. Se garantiza absoluta reserva.

