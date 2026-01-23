Lo detuvieron por aberrante agresión contra una adolescente: el padre de la víctima denunció lo ocurrido

Suscríbete a nuestros canales

Un hombre de 28 años de edad resultó detenido por su presunta participación en el delito de abuso sexual contra una adolescente.

El implicado quedó identificado como Nelson Enrique Velázquez Muñoz. De acuerdo con el informe de las autoridades del Cuerpo de Policía Bolivariana del estado Zulia (CPBEZ), funcionarios policiales capturaron al sospechoso en el sector Bicentenario de Santa Bárbara, municipio Colón.

Padre de la menor lo denunción por abuso

Velázquez Muñoz está acusado por, presuntamente, abusar sexualmente de una adolescente de 14 años de edad.

Se pudo conocer que fue el padre de la menor quien denunció el caso en el Centro de Coordinación Policial Sur del Lago Oeste.

El presunto agresor de la menor de edad quedó bajo custodia policial, puesto a disposición de la Fiscalía 53 del Ministerio Público.

La adolescente fue llevada al hospital general de Santa Bárbara, donde luego de ser valorada fue remitida al Servicio Nacional de Medicina y Ciencia Forense.

Abusaba de sus hijastras

En un hecho aislado, funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) detuvieron a un hombre de 50 años en el estado Aragua, tras ser señalado por el presunto abuso de dos menores de edad.

El operativo se realizó en el municipio Ezequiel Zamora, específicamente en una zona rural conocida como Múcura, luego de que las víctimas lograran escapar y pedir ayuda.

La captura fue posible gracias a la acción de los vecinos del sector Nueva Revolución. Al enterarse de lo ocurrido, los residentes se comunicaron con las autoridades a través de los números de emergencia del Cuadrante de Paz, lo que permitió que las comisiones policiales llegaran al sitio antes de que el sospechoso lograra huir de la zona.

El sujeto fue identificado por las autoridades como Wilmer Tomás Ríos Viera. Al momento de su detención, los oficiales de la PNB adscritos a la Estación Municipal Zamora procedieron a su custodia inmediata para evitar que abandonara el sector tras ser descubierto por la comunidad.

