Infanticidio en Caricuao: niña de 10 años muere tras golpiza de su madre

La comunidad de Nuevo Macarao se encuentra conmocionada tras revelarse los detalles del atroz asesinato de la pequeña Yoneiverly Saulismar Balda Sánchez, de apenas 10 años de edad.

El Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) logró esclarecer el caso este viernes 23 de enero de 2026, confirmando que la niña murió a manos de su propia madre.

Falsa versión

El suceso se originó en una vivienda del urbanismo Nuevo Macarao, en la parroquia Caricuao. La detenida, identificada como Magaly Josefina Sánchez (34), intentó encubrir el crimen con una coartada médica:

Sánchez trasladó a su hija al Hospital Materno Infantil Dr. Pastor Oropeza alegando que la niña, mientras se alistaba para ir a clases, sufrió dos episodios de vómito y un cuadro convulsivo antes de quedar inconsciente.

Los médicos confirmaron que la pequeña ingresó sin signos vitales. La autopsia y las experticias técnico-científicas desmintieron a la madre, revelando que la causa de muerte fue un shock hipovolémico producto de múltiples traumatismos internos causados por una golpiza.

Las investigaciones de la Coordinación de Homicidios determinaron que la mujer atacó a la menor utilizando sus manos y pies con extrema violencia.

El detonante, según las entrevistas y el trabajo de campo, fueron supuestos "problemas de índole escolar".DETALLES DEL PROCEDIMIENTO (23 DE ENERO, 2026):

Captura

Tras la captura en la parroquia Antímano, la mujer fue puesta a disposición de la justicia, donde enfrentará cargos por homicidio calificado e infanticidio. El Cicpc exhortó a la ciudadanía a denunciar cualquier indicio de maltrato infantil a través de los canales oficiales, recordando que la protección de los niños es una responsabilidad compartida.

Este caso se suma a la reciente ola de violencia intrafamiliar que ha alertado a las autoridades locales este mes, reforzando la necesidad de programas de salud mental y protección al menor en los sectores populares de la capital.

