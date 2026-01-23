Los Medias Blancas de Chicago refuerzan su bullpen: llega la potencia dominicana

Suscríbete a nuestros canales

Los Medias Blancas de Chicago han dado un paso estratégico para reconstruir su cuerpo de relevistas al alcanzar un acuerdo con un experimentado lanzador derecho dominicano. Según informó Mark Feinsand de MLB.com, citando una fuente cercana a las negociaciones, el equipo ha asegurado los servicios de Seranthony Domínguez por las próximas dos temporadas, aunque la organización aún no ha oficializado la contratación.

El lanzador, de 30 años, llega a la agencia libre tras consolidarse como un brazo de absoluta confianza en escenarios de máxima exigencia. Su reciente paso por los Azulejos de Toronto fue fundamental para que el equipo canadiense se quedara a tan solo un triunfo de conquistar la Serie Mundial. Tras ser adquirido en la fecha límite de cambios, registró una efectividad de 3.00 en la temporada regular, elevando su nivel en los playoffs, donde dejó marca de 2-0 y un promedio de carreras limpias de 3.18 en 12 encuentros.

Su capacidad para manejar la presión quedó sellada en la memoria de los aficionados durante el Juego 7 del Clásico de Otoño, cuando logró salir de un compromiso crítico en la décima entrada. Esta veteranía en octubre es una constante en su carrera, habiendo participado en la postemporada durante cuatro años consecutivos con diversas organizaciones, incluyendo a los Filis de Filadelfia y los Orioles de Baltimore.

Desde el punto de vista técnico, Chicago adquiere a un especialista en generar swings en blanco. En la pasada campaña, el dominicano acumuló 79 ponches en 62.2 entradas, logrando una tasa de 11.3 abanicados por cada nueve innings, su mejor registro desde su debut en 2018. Este dominio es su mayor activo, compensando un control que en 2025 fue inconsistente, promediando una tasa de 5.2 bases por bolas por cada nueve entradas.

Con 40 salvamentos en su historial de siete años en las Mayores, el derecho se perfila como la pieza central para las situaciones de apremio en el Guaranteed Rate Field, aportando la experiencia de un relevista acostumbrado a lanzar bajo los reflectores más brillantes de las Grandes Ligas.

