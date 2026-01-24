Talento venezolano destaca en los premios James Beard 2026: Miguel y Tatiana son elegidos entre los mejores chefs de EEUU

Suscríbete a nuestros canales

El anuncio de los semifinalistas de los James Beard 2026 incluyó a más de una docena de profesionales del área de Washington D.C., Maryland y Virginia (DMV), destacando la presencia de los venezolanos en la categoría de Mejor Chef de la región Mid-Atlantic.

Este evento, considerado el equivalente a los premios Óscar en el mundo de la gastronomía, reconoce la gestión en restaurantes, bares y pastelerías, iniciando un ciclo que finalizará con la gala de premiación en la ciudad de Chicago el próximo mes de junio.

Antes de consolidar este proyecto, los chefs trabajaron en reconocidos locales de la ciudad, acumulando la experiencia necesaria para desarrollar una identidad propia. Su enfoque ha sido reseñado por guías gastronómicas locales que destacan la precisión en las texturas y la estética de sus platos. La inclusión en la lista de los James Beard confirma la relevancia de su trabajo dentro del competitivo mercado del Mid-Atlantic, donde la innovación y la técnica son requisitos fundamentales.

Miguel Guerra, chef venezolano de Mita declaró:

"Nuestra propuesta en Mita busca elevar los ingredientes vegetales utilizando las influencias de nuestro origen venezolano, y estar en esta lista valida el esfuerzo que hemos puesto en la cocina contemporánea de Washington".

Categorías y competidores destacados

El nombre del restaurante rinde tributo a las abuelas de los cocineros, rescatando la herencia familiar venezolana pero adaptándola a una dieta basada en plantas. El establecimiento ofrece un menú que cambia según la temporada, enfocándose en la sostenibilidad y el uso de productos locales. Esta metodología busca demostrar que la cocina vegetal puede alcanzar niveles de complejidad y elegancia comparables a cualquier propuesta de proteína animal tradicional.

Dentro del renglón de Best Chef: Mid-Atlantic, los representantes de Mita figuran junto a otros nombres locales como Matthew Adler y Fernando Gonzalez.

El listado de la capital estadounidense también contempla nominaciones para Peter Pastan en la categoría de Chef Destacado y el establecimiento Centrolina como Restaurante Destacado.

La competencia se extiende a Maryland y Virginia, donde locales como Beteseb y Smyrna también buscan posicionarse en los primeros lugares de la evaluación técnica y de hospitalidad.

Cronograma y áreas de evaluación

Los reconocimientos de la fundación no se limitan exclusivamente a la cocina caliente, pues este año premiarán hospitalidad y coctelería.

Tras la publicación de esta lista preliminar, el cronograma oficial establece que los finalistas definitivos serán anunciados el 31 de marzo.

Los ganadores de cada categoría se darán a conocer durante la ceremonia principal programada para el lunes 15 de junio, donde se evaluará la excelencia en el servicio y la calidad de la propuesta gastronómica presentada.

