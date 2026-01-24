UFC 324: a qué hora y por dónde ver Justin Gaethje vs. Paddy Pimblett

Suscríbete a nuestros canales

La UFC inaugura su calendario 2026 con una velada de alto impacto. Este sábado, el T-Mobile Arena de Las Vegas será el escenario del UFC 324, un evento encabezado por el duelo entre el veterano Justin Gaethje y el ascendente Paddy Pimblett. En juego estará el campeonato interino de peso ligero, una decisión tomada por la compañía ante la ausencia temporal del campeón indiscutido, Ilia Topuria, quien se mantiene alejado del octágono por motivos personales.

El enfrentamiento supone un choque de realidades opuestas. Gaethje, a sus 37 años, busca una última oportunidad de alcanzar la cima absoluta tras una sólida victoria ante Rafael Fiziev en 2025. Por su parte, el británico Pimblett llega con una racha de siete triunfos consecutivos y la confianza por las nubes después de finalizar a Michael Chandler el pasado abril. El ganador no solo portará el cinturón interino, sino que asegurará su posición como el próximo rival de Topuria para la unificación del título.

La cartelera original sufrió una modificación sensible en las últimas horas. El esperado combate coestelar entre Kayla Harrison y Amanda Nunes fue cancelado debido a que Harrison tuvo que someterse a una cirugía de cuello de urgencia por un disco que presionaba su médula espinal. En su lugar, la UFC ha programado un atractivo duelo en el peso gallo entre Sean O’Malley y Song Yadong, una pelea clave para las aspiraciones de ambos en la división.

Horarios y dónde ver en vivo

A partir de este año, la forma de consumir la UFC cambia radicalmente. Todos los eventos de la compañía en 2026 se podrán seguir a través de la plataforma Paramount+, eliminando la necesidad de pagos adicionales por cada Pay-Per-View (PPV) para los suscriptores regulares.

Inicio del combate estelar (estimado):

01:30: Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay.

00:30: Bolivia y Venezuela.

23:30: Colombia, Ecuador, Perú y Estados Unidos (EST).

22:30: México y Estados Unidos (CST).

El desarrollo de la pelea principal promete ser una batalla de resistencia. Mientras Gaethje intentará imponer su característico estilo de presión y castigo físico con low kicks, Pimblett deberá gestionar la distancia y buscar transiciones al suelo para neutralizar la potencia del estadounidense. Las Vegas dictará sentencia en una noche que marcará el rumbo de las 155 libras.

