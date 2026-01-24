Consigue un lienzo perfecto: trucos para aprender a elegir la base de maquillaje perfecta

Suscríbete a nuestros canales

Generalmente quienes acostumbran usar maquillaje conocen la importancia de cada uno de los productos que deben aplicarse para conseguir el aspecto deseado. Esto es gracias a que cada uno ayuda a corregir imperfecciones y lograr resaltar las mejores facciones.

La base, por ejemplo, es uno de esos productos de maquillaje facial que unifica el tono de la piel, disimula imperfecciones y crea una superficie suave para el resto del maquillaje, refiere la Inteligencia Artificial.

¿Qué es la base de maquillaje?

Es un producto que se utiliza en todo el rostro para crear un lienzo perfecto, uniforme, es decir, ayuda a preparar la piel para el resto del maquillaje. “Este producto pone los cimientos de todo el look de maquillaje. La fórmula adecuada puede ayudar a cubrir las marcas, corregir el tono de la piel, difuminar las imperfecciones y crear un lienzo liso y uniforme”, comparte L’Oreal Paris.

Partiendo de ello, es clave aprender a identificar entre los tipos de base, cuál es la que más te favorece.

Toma nota

Para conseguir el acabado que te gusta, debes escoger muy bien la base, y hacerlo no siempre resulta fácil, por lo que te compartimos algunos trucos a considerar.

- Si prefieres un maquillaje de acabado natural, opta por las bases líquidas. Son fáciles de aplicar y se adaptan bien a la piel, proporcionando una cobertura modulable, desde ligera hasta media o alta, según tus necesidades. Estas bases son ideales para todo tipo de pieles, pero las de fórmula hidratante son especialmente recomendadas para pieles secas.

- Las bases en crema son más densas y ofrecen un acabado más intenso, perfecto para disimular manchas o imperfecciones, por lo que se recomienda para las chicas que necesitan mayor cobertura. Son de textura cremosa, ideal para pieles normales a secas, ya que aportan un extra de hidratación y dejan un acabado luminoso.

- En caso de buscar un acabado mate y duradero, adquiere una base en polvo. Estas bases controlan el brillo durante todo el día y son ideal para quienes tienen piel grasa o mixta, estas bases controlan el brillo durante todo el día.

- Otra opción disponible en el mercado es la base en barra. Es práctica y fácil de usar y, además, ofrecen una cobertura de media a alta. Esta base es perfecta para quienes buscan una solución rápida y precisa. Se pueden aplicar directamente en las zonas donde se necesite mayor cobertura y difuminar con una esponja o brocha. Es perfecta para pieles normales a secas, aunque también existen fórmulas para pieles mixtas.

Así lo explican los expertos de la línea de productos de maquillaje y cosméticos Maybelline.

Por otra parte, es esencial conocer el subtono de tu piel para poder elegir el tono base de maquillaje para tu rostro. Si tu tono de piel es frío, debes optar por tonos rosados; si es cálido, tonos amarillos; o neutro, una combinación de ambos.

“El tono perfecto debe ser imperceptible una vez aplicado”.

