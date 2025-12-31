Trucos para lucir una piel luminosa y radiante durante las fiestas: no basta con aplicar maquillaje

Suscríbete a nuestros canales

¿Quieres lucir una piel luminosa y radiante durante las fiestas? Esto es posible y no necesariamente tienes que recurrir en un primer momento al maquillaje, los expertos en el cuidado de la piel señalan que la clave está en combinar una buena rutina de cuidado facial, la cual incluye limpieza profunda, exfoliación suave, hidratación constante, sérum y protector solar diario.

Además, debe acompañarse con hábitos saludables como dieta antioxidante, ejercicio y buen descanso.

¿Cómo lograr una piel luminosa y radiante?

Los expertos de L’Oreal Paris comparten que una piel radiante es fruto de la combinación de muchos factores, como estar bien hidratado y bien descansado, por ejemplo. De igual manera, se asocia con una rutina de cuidado de la piel adecuada con exfoliación e hidratación.

En pasos sencillos, puedes conseguirlo utilizando un limpiador exfoliante el cual elimina las células muertas y mejora la textura de la piel. También es clave el uso de cremas o sérum hidratantes y el protector solar, estos productos garantizan que la piel siempre esté vibrante, luminosa, impecable y protegida.

Finalmente, y no menos importante, se recomienda el uso de una base de maquillaje luminosa e incorporar un blush e iluminador adecuado.

En acción

1. Duerme entre 7 y 8 horas la noche anterior a la celebración, incluso, si te es posible, realiza una pequeña siesta en la tarde antes de la fiesta.

2. Reduce el consumo de azúcares y alcohol, y opta por una dieta rica en antioxidantes como, frutas, verduras, granos integrales, frutos secos y semillas.

3. Realiza una rutina de ejercicios, pues mejora la circulación y el tono de la piel.

4. Usa doble limpieza facial y exfolia la piel, mínimo un día antes de la celebración.

5. Bebe mucha agua para mantenerte hidratado.

6. Cuando estés preparándote para la fiesta, aplica una mascarilla de miel con agua de rosas para hidratar la piel. También puedes pasar un cubito de hielo envuelto en un pañuelo para cerrar poros y desinflamar, refiere la Inteligencia Artificial.

7. Al momento de maquillarte, opta por bases de acabado luminoso en lugar de mate. Aplica iluminador en pómulos, arco de cupido y puente de la nariz; y usa rubor con brillo para realzar el rubor natural.

