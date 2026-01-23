Este país registró la tasa de homicidios más baja de latinoamérica

Suscríbete a nuestros canales

Argentina registró 3,7 homicidios cada 100.000 habitantes durante 2025, la tasa más baja de Latinoamérica y el Caribe, según informó el Ministerio de Seguridad Nacional durante una conferencia de prensa.



La ministra Alejandra Monteoliva precisó que los homicidios dolosos en Argentina cayeron 5,6 % en 2025, mientras que la baja acumulada en los 2 últimos años fue del 17 %.



“Desde el inicio de la gestión, son 392 vidas que no se perdieron, y para nosotros ese es un dato central, porque cada vida cuenta”, subrayó Monteoliva durante la presentación del estudio anual con datos preliminares sobre criminalidad, reseñó la agencia EFE



De acuerdo al informe, 15 de las 24 provincias del país mejoraron sus tasas de homicidios en el último año, aunque en la conferencia de prensa no se especificaron cuáles son esas regiones.



El Ministerio de Seguridad también afirmó que los robos en el territorio nacional disminuyeron 20,8 %, alcanzando una tasa comparable con los meses de confinamiento durante la pandemia de la covid-19.



Monteoliva reemplazó como ministra de Seguridad Nacional en diciembre pasado a Patricia Bullrich, quien tuvo a su cargo la cartera desde el inicio del Gobierno de Javier Milei y lo dejó para asumir como senadora tras las elecciones parlamentarias de octubre.



Bullrich, referente del discurso basado en la seguridad y responsable de la represión policial durante las protestas sociales en los 2 últimos años, también ejerció como ministra de Seguridad durante el mandato del presidente Mauricio Macri (2015-2019).

