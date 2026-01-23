Amtrak activa su capacidad total en California: nuevos trenes diarios y código de descuento disponible

Suscríbete a nuestros canales

En California, Estados Unidos (EEUU), están enfocados en esfuerzos que transforman su movilidad hacia opciones más económicas y ecológicas.

Como parte de este esfuerzo, la Agencia del Corredor Ferroviario LOSSAN ha confirmado que el servicio Amtrak Pacific Surfliner alcanzará un hito clave este 26 de enero de 2026.

Estamos hablando de la recuperación total de sus niveles de servicio prepandemia y la suma de una nueva frecuencia entre Los Ángeles y San Diego.

Tras años de negociaciones complejas entre la agencia LOSSAN, los gobiernos estatales y las empresas de carga, finalmente se añade un viaje adicional de ida y vuelta por la mañana, diseñado específicamente para aliviar la demanda de quienes viajan por trabajo o citas tempranas.

Para ello, se tuvo que redirigir aproximadamente $2.5 millones de dólares originalmente destinados a un plan piloto con Metrolink para poder financiar directamente estas mejoras en el Surfliner.

Más opciones para tus traslados diarios

El nuevo horario, que entra en vigor este próximo lunes, está diseñado para que los pasajeros pasen menos tiempo esperando en las estaciones y tengan mayor flexibilidad para regresar a casa o asistir a citas de trabajo. Con esta actualización, la ruta ahora ofrece:

13 viajes diarios de ida y vuelta entre Los Ángeles y San Diego.

entre Los Ángeles y San Diego. 5 viajes de ida y vuelta entre San Diego y Goleta.

entre San Diego y Goleta. 2 viajes completos entre San Diego y San Luis Obispo.

Ahorra en tu próximo viaje

+ Código de descuento Para incentivar el uso del tren frente al alto costo de la gasolina y el tráfico, Amtrak ha lanzado una promoción especial.

Los pasajeros pueden obtener un 20% de descuento en sus boletos siguiendo estas condiciones:

Código promocional: V526

V526 Periodo de viaje: Del 26 de enero al 13 de marzo de 2026.

Del 26 de enero al 13 de marzo de 2026. Ruta: Válido para el Pacific Surfliner.

Comodidades a bordo

La ruta de 351 millas, que conecta 29 estaciones, sigue siendo una de las favoritas por sus beneficios incluidos en el precio del boleto:

Wi-Fi gratuito, tomas de corriente en cada asiento, espacios amplios para equipaje, almacenamiento de bicicletas y el Market Café, que ofrece comida fresca y bebidas locales.

A tomar en cuenta

Se recomienda descargar la aplicación móvil, o solo permite usar el código de descuento fácilmente, sino que muestra en tiempo real si el tren viene retrasado, evitando esperas innecesarias en la plataforma.

Amtrak es un servicio federal, pero para viajes domésticos no se requiere comprobar estatus legal.

Solo necesitas una identificación con foto emitida por el gobierno (puede ser de tu país de origen, como un pasaporte, o una licencia de conducir estatal como la AB 60 de California) si te la solicita el revisor al validar el boleto o al comprarlo en ventanilla.

Además, tu boleto de Pacific Surfliner suele darte trasbordos gratuitos a muchos sistemas de autobuses locales y líneas de metro en las estaciones de llegada.

Para más información, puedes consultar el programa "Transit Transfer" al bajar del tren.

