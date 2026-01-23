Baruteños estrenan nuevo terminal a cielo abierto: conozca las rutas y tarifas

Suscríbete a nuestros canales

Los habitantes de Baruta cuentan con un nuevo terminal a cielo abierto ubicado en la urbanización Piedra Azul.

Desde el pasado jueves, 22 de enero, la obra busca organizar el transporte público en la zona de Los Guayabitos y mejorar la movilidad de más de 24.000 usuarios que diariamente se desplazan por el sureste de Caracas.

El espacio dispone de cuatro andenes modernos y funcionará en un horario corrido desde las 5:00 am hasta las 9:00 pm.

Según las autoridades, este proyecto responde a una solicitud histórica de las comunidades locales y beneficiará directamente a 13.000 vecinos de nueve consejos comunales, explicó Pedro Malavar, gerente general de la corporación.

Alcance y rutas del nuevo terminal

El terminal servirá como punto de salida para 15 rutas tanto urbanas como suburbanas. Los transportistas del sector destacaron que el nuevo espacio es más céntrico y ordenado, lo que permite optimizar los tiempos de viaje.

En cuanto a las tarifas, los pasajes oscilan entre los 60 y 90 bolívares, dependiendo del destino final del pasajero.

Mejoras en la infraestructura

Para la puesta en marcha de esta obra se realizaron trabajos integrales que incluyeron la colocación de más de 125 toneladas de asfalto y la construcción de áreas en concreto estampado. Además de los andenes, el proyecto contempló:

Instalación de defensas y mantenimiento de las vías.

Nuevo sistema de iluminación eléctrica.

Áreas verdes y paisajismo.

Bancos de concreto para la espera de los pasajeros.

Detalles de la inauguración

Representantes del Gobierno Nacional y del Ministerio de Transporte señalaron que la inauguración es resultado de un esfuerzo por construir ciudades más amigables para el ciudadano.

El objetivo principal es el bienestar común y la atención a los servicios públicos, dejando de lado las diferencias políticas para enfocarse en soluciones prácticas para el pueblo baruteño.

