Pago de pensión: esta es la fecha probable para diciembre

El Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), informó a través de las diferentes plataformas digitales la fecha de pago de la pensión a los adultos y adultas mayores de Venezuela.

De acuerdo al IVSS, la fecha tentativa de pagos es el lunes 22 de diciembres 2025.

Aunado a eso el IVSS, el pago del ingreso Contra la Guerra Económica, debería iniciarse el lunes 15 de diciembre a los activos de la administración pública.

De igual manera, el pago a los jubilados y pensionados, se espera que sea entre el lunes 22 al viernes 26 de diciembre.

IVSS: claves de las planillas que respaldan tu relación laboral

La planilla 14-02 registra al trabajador en el sistema del IVSS. También permite modificar datos como nombre, cédula o fecha de ingreso.

Por su parte, la planilla 14-03 formaliza el retiro del trabajador. La empresa debe entregarla dentro de los tres días hábiles posteriores a la desvinculación.

¿Qué documentos exige el IVSS en cada carpeta laboral?

Según la Providencia Administrativa 003 publicada en Gaceta Oficial Nº 39.788, cada expediente debe incluir al menos 15 documentos clave.

Entre ellos figuran la forma 14-01 (aprobación TIUNA), las tres últimas órdenes de pago, la nómina, el registro patronal y el acta constitutiva de la empresa.

Además, se exige la última declaración del ISLR, copia de recibos de pago, contrato de arrendamiento si aplica, y la cédula del representante legal.

¿Por qué es vital mantener estas planillas actualizadas?

De acuerdo con Asesoría C&E, omitir o retrasar la entrega de estas planillas puede generar sanciones administrativas y afectar el acceso a beneficios sociales.

Asimismo, mantener la documentación al día permite al trabajador verificar su estatus en el sistema y exigir sus derechos ante cualquier irregularidad.

