Laser Airlines amplía su horario de atención al cliente: tome nota del contacto

El usuario tendrá acompañamiento en línea para la planificación de su viaje

Por Genesis Carrillo
Lunes, 08 de diciembre de 2025 a las 08:20 pm

La aerolínea venezolana Laser Airlines anunció la ampliación de horario de atención al cliente que llevan a cabo a través del Call Center. 

La información la dio a conocer la compañía en su cuenta de Instagram, que la jornada estará disponible desde las 8:00 de la mañana hasta las 6:00 de la tarde, de lunes a viernes. 

“En nuestra misión de acompañarte en cada paso de la planificación de tu viaje", indicó. 

Recuerda además los canales de información oficiales:

  • 0412 496 8370
  • 0501 LASER00 (0501 - 5273700)
  • Instagram: @laserairlinesoficial
 

Lunes 08 de Diciembre - 2025
