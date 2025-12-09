Laser Airlines amplía su horario de atención al cliente: tome nota del contacto

La aerolínea venezolana Laser Airlines anunció la ampliación de horario de atención al cliente que llevan a cabo a través del Call Center.
La información la dio a conocer la compañía en su cuenta de Instagram, que la jornada estará disponible desde las 8:00 de la mañana hasta las 6:00 de la tarde, de lunes a viernes.
“En nuestra misión de acompañarte en cada paso de la planificación de tu viaje", indicó.
Recuerda además los canales de información oficiales:
- 0412 496 8370
- 0501 LASER00 (0501 - 5273700)
- Instagram: @laserairlinesoficial