Laser Airlines amplía su horario de atención al cliente: tome nota del contacto

La aerolínea venezolana Laser Airlines anunció la ampliación de horario de atención al cliente que llevan a cabo a través del Call Center.

La información la dio a conocer la compañía en su cuenta de Instagram, que la jornada estará disponible desde las 8:00 de la mañana hasta las 6:00 de la tarde, de lunes a viernes.

“En nuestra misión de acompañarte en cada paso de la planificación de tu viaje", indicó.

Recuerda además los canales de información oficiales:

0412 496 8370

0501 LASER00 (0501 - 5273700)

Instagram: @laserairlinesoficial