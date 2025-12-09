El festival navideño termina en caos: presencia de Kristi Noem genera fuertes protestas en Chicago

Suscríbete a nuestros canales

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, asistió al tradicional evento del “Barco del Árbol de Navidad” en Navy Pier, lo que desencadenó una serie de protestas en su contra.

La visita de la funcionaria coincidió con operativos federales y redadas migratorias en el suburbio de Elgin, lo que provocó que villancicos se mezclaran con consignas de rechazo. El barco entregó 1.200 árboles de Navidad a familias de bajos ingresos.

¿En qué consiste la tradición del “Christmas Tree Ship”?

La tradición del "Barco del Árbol de Navidad" es una de las más queridas en Chicago. Este sábado 6 de diciembre, el barco Mackinaw de la Guardia Costera estadounidense arribó a Navy Pier con la carga de árboles.

El barco transportó 1.200 árboles de Navidad que serán destinados a familias que, no podrían tener uno. El evento contó con la participación de voluntarios que formaron una cadena humana para descargar y entregar los árboles, en una tradición con 25 años de historia.

¿Qué dijo Kristi Noem durante el evento navideño?

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, asistió a la ceremonia y elogió la tradición. Su presencia atrajo a cientos de familias, pero también a docenas de manifestantes.

Noem destacó el espíritu comunitario: "Es una hermosa tradición y un maravilloso recordatorio de todo lo que somos como seres humanos", declaró la funcionaria, haciendo referencia a los voluntarios.

¿Por qué generó la visita de Noem protestas?

La presencia de Kristi Noem coincidió con un operativo federal reciente en el suburbio de Elgin, donde se reportó el uso de gas lacrimógeno y gas pimienta durante una redada migratoria. Este hecho se convirtió en el foco de la protesta.

Afuera del área principal del muelle, los manifestantes alzaron carteles y cánticos de rechazo a los operativos federales, incluyendo redadas de ICE y acciones de la Patrulla Fronteriza. La policía de Chicago formó un cordón para mantener a los manifestantes alejados.

¿Cuál fue la reacción del alcalde de Chicago?

El alcalde de Chicago, Brandon Johnson, reaccionó a la presencia de la funcionaria federal durante su propia participación en un evento navideño de entrega de abrigos. Johnson expresó su consternación por la política federal.

"Bajo la administración Trump se han cortado los alimentos y el acceso a la atención médica. Su presencia ha generado consternación y ansiedad", señaló Johnson, afirmando: "En Chicago estamos haciendo nuestra parte para dar ejemplo".

