NFL por Meridiano Televisión en vivo y en exclusiva este domingo

Suscríbete a nuestros canales

Por: Andrea Matos Viveiros

Meridiano Televisión trae para ti toda la acción de la NFL en vivo, con la mejor cobertura, análisis y comentarios de los especialistas en deportes que te harán vivir cada jugada como si estuvieras en el estadio.

Fecha: Domingo 2 de noviembre – Semana 9 de la NFL

Partido: Jacksonville Jaguars vs Las Vegas Raiders

Hora: 4:05 P.M.

Transmisión en HD: Inter GO, Simpleplus, Netuno GO y Aba TV GO

Los Jaguars buscan consolidar su ofensiva y escalar posiciones en su división; actualmente ocupan el segundo peldaño. Mientras que los Raiders llegan decididos a demostrar su poderío y recuperar terreno en la tabla, pues hasta ahora están en el último puesto.

No te pierdas ni un segundo de este duelo de alto impacto, donde la pasión, la fuerza y la táctica dirán presentes por Meridiano Televisión.

https://www.instagram.com/p/DPe0dAPD-sq/

Siente la emoción de la NFL cada semana, vive la intensidad de cada encuentro y acompaña a tus equipos favoritos por Meridiano Televisión. También todos los lunes a través de Zona Touchdown a las 7:00p.m. ¡Porque la pasión del fútbol americano se disfruta junto a los especialistas en deportes!

Visite nuestra sección de Deportes.

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube.