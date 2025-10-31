Serie Mundial 2025: a qué hora y por dónde ver el Juego 6 entre Dodgers y Blue Jays

Suscríbete a nuestros canales

¡Llegó la hora de la verdad! La Serie Mundial 2025 se traslada al Rogers Centre para que este viernes 31 de octubre se dispute el crucial Juego 6 entre los Toronto Blue Jays y Los Angeles Dodgers. Tras la sorpresiva remontada en Los Ángeles, solo nueve innings separan a la novena canadiense de alzar el ansiado título del Comisionado, mientras que los Dodgers luchan por evitar que les arrebaten el bicampeonato.

Horario y canales para no perderse la final

El play ball del Juego 6 está programado para las 8:00 p.m. (Hora de Venezuela). La acción se llevará a cabo en el Rogers Centre de Toronto, Canadá.

Para los fanáticos que no quieran perderse ni un lanzamiento, la transmisión estará disponible a través de ESPN y FOX. Además, la opción de streaming para seguir el encuentro en dispositivos móviles y online será Disney+.

Toronto busca sentenciar en casa

Los Blue Jays, impulsados por la épica victoria en el Juego 5, regresan a casa con la balanza a su favor (3-2). Figuras como el receptor Alejandro Kirk lideraron la remontada, obligando a que la serie se definiera en Canadá, donde buscarán aprovechar el fervor de su afición para evitar que los Dodgers consigan el bicampeonato.

El equipo canadiense llega con la moral por las nubes gracias a su histórico desempeño en el Juego 5, donde Davis Schneider y Vladimir Guerrero Jr. batearon jonrones en turnos consecutivos con los primeros tres pitcheos del partido, un hito nunca antes visto en una Serie Mundial.

En la lomita de los abridores, Yoshinobu Yamamoto será el encargado de frenar el ímpetu de Toronto por la novena angelina, buscando extender la serie. Por su parte, George Springer intentará defender la casa para los Blue Jays.

Visite nuestra sección de Deportes.

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube.