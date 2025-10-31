¡Viernes de béisbol! Los juegos de la LVBP para este viernes 31 de octubre

Suscríbete a nuestros canales

La Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP) se prepara para una emocionante jornada con cuatro encuentros programados para mañana, viernes 31 de octubre. Todos los juegos iniciarán simultáneamente a las 7:00 de la noche.

Los equipos están listos para luchar por la cima de la tabla en lo que será una noche clave en el desarrollo inicial de la temporada.

Los duelos para este viernes (7:00 p.m.):

Cardenales de Lara vs. Leones del Caracas

Caribes de Anzoátegui vs. Águilas del Zulia

Tigres de Aragua vs. Tiburones de La Guaira

Navegantes del Magallanes vs. Bravos de Margarita

El juego de la jornada

El encuentro más esperado se desarrollará en la capital, donde Leones del Caracas recibirá a Cardenales de Lara. Este enfrentamiento es siempre sinónimo de alta competitividad y promete ser el centro de atención de la noche.

