¡A un paso de la corona! Toronto vence a los Dodgers y regresa a casa con ventaja

La Serie Mundial 2025 tomó un giro dramático y decisivo en el Dodger Stadium, donde los Toronto Blue Jays demostraron una autoridad abrumadora para vencer 6-1 a Los Angeles Dodgers y colocarse a tan solo una victoria de levantar el título. El Juego 5 era crucial para desempatar la serie (que llegaba 2-2) y fueron los Azulejos quienes saltaron al terreno con una ofensiva demoledora y un pitcheo abridor de antología.

La ofensiva récord que sentenció el inicio

Toronto no esperó para imponer su ritmo. En la misma primera entrada, el equipo canadiense implantó un récord en la Serie Mundial al conectar cuadrangulares consecutivos al inicio del partido, impactando directamente en el pitcher perdedor, Blake Snell. El rally comenzó cuando Davis Schneider abrió el juego con un jonrón solitario en el primer lanzamiento, e inmediatamente, Vladimir Guerrero Jr. también conectó un cuadrangular solitario, poniendo la pizarra 2-0 a favor de Toronto en un abrir y cerrar de ojos.

La ofensiva de los Blue Jays no se detuvo ahí. En la cuarta entrada, el equipo sumó una carrera más gracias a un triple de Daulton Varsho y un posterior elevado de sacrificio de Ernie Clement, aumentando la ventaja a 3-0. Aunque los Dodgers intentaron reaccionar con su única carrera en la parte baja (gracias a un sencillo productor de Teoscar Hernández), Toronto consolidó su dominio con tres carreras más entre la sexta y séptima entrada, impulsadas por imparables clave de Bo Bichette y Addison Barger, asegurando el resultado final de 6-1.

El pitcheo novato hizo historia

La victoria no se entendería sin la actuación histórica del pitcher abridor, el novato Trey Yesavage. Catalogado como el Pitcher Ganador (W), Yesavage mantuvo a raya a la poderosa alineación de los Dodgers con una labor magistral: ponchó a 10 bateadores a lo largo de 5.2 entradas, permitiendo solo una carrera.

Con esta victoria, los Toronto Blue Jays toman la ventaja 3-2 en la Serie Mundial y regresarán al Rogers Centre con la inmejorable oportunidad de coronarse campeones frente a su afición en el Juego 6.

