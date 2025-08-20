¡Consternación! Encuentran acribillada a famosa influencer de Nueva York: era amiga de este reconocido rapero

Suscríbete a nuestros canales

Las autoridades del Condado de Westchester en Nueva York, revelaron detalles sobre la trágica muerte de la influencer dominicana Ariela Mejía-Polanco, conocida en redes sociales como Ariela 'La Langosta'.

De acuerdo a People, la joven, que contaba con más de 568 mil seguidores en Instagram, murió a causa de heridas de bala.

El cuerpo de la creadora de contenidos fue encontrado alrededor de las 8:00 a.m. del domingo 17 de agosto, al interior de su vehículo en la autopista Cross County Parkway, cerca de la salida Broad Street en Mount Vernon, en Nueva York.

Las autoridades detallaron que las investigaciones preliminares revelan que se trató de un ataque dirigido y no de una situación accidental o sin intención.

"Su muerte no fue un acto aleatorio", señala el comunicado del Departamento de Policía del Condado de Westchester, añadiendo que la investigación continúa a cargo de la Unidad de Investigaciones Generales.

Ariela 'La langosta'

Ariela, trabajaba como anfitriona en el restaurante Ikon New York, ubicado en Manhattan, donde había laborado la noche anterior a su muerte, así lo confirmó el propio establecimiento al citado medio.

"Tu alegría, tu humildad y la forma en que tratabas a todos con tanto cariño siempre te hicieron destacar. Gracias por brindarle tanto amor y apoyo a nuestro hogar, que también se convirtió en el tuyo", fue el comunicado del local, que anunció que cerraría sus puertas hasta el jueves 21 de agosto en señal de duelo.

"Era un alma brillante y humilde, con una energía increíble, el tipo de persona que iluminaba cualquier espacio al que entraba. Todos la extrañaremos profundamente", añadieron.

También se desempeñó como bailarina, modelo y creadora de contenido de belleza.

Era amiga cercana del rapero Tekashi 6ix9ine, y colaboró en el videoclip de la canción “Wapae” en 2023.

Este, expresó su dolor a través de redes sociales con varios videos y mensajes de despedida. Tekashi la describió como una “tremenda mujer” y la “reina de Nueva York”, y manifestó el vacío que deja su partida: “Mi hermana. Nueva York nunca volverá a ser lo mismo. Te quería”.

