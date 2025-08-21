Arrestan a madre e hija por el cruel asesinato de una adolescente: fijan fianza millonaria para las agresoras

Suscríbete a nuestros canales

Una madre y su hija enfrentan cargos de asesinato en primer grado, por su responsabilidad en la muerte de una adolescente, a quien apuñalaron tras una confrontación.

La víctima quedó identificada como Gabriela Nicole Pratts Rosario, quien estaba a punto de cumplir 17 años y de comenzar su último año escolar.

Sin embargo, si vida terminó en un fatal desenlace el pasado 11 de agosto, tras una pelea entre jóvenes que se encontraban en una fiesta.

Madre e hija apuñalan a adolescente

Según el Departamento de Justicia de Puerto Rico, una madre y su hija apuñalaron a la joven ocho veces. Las agresoras responden a los nombres de Elvia Cabrera Rivera, de 40 años, y Anthonieshka Avilés Cabrera, de apenas 17.

De acuerdo con el reporte de Telemundo, en horas de la noche del 10 de agosto, se realizaba una fiesta familiar en la plaza pública. Al terminar, muchos jóvenes se trasladaron a un área cercana, donde se originó la discusión.

Versiones del hecho indicaron que la hermana mayor de la víctima fue agredida, por lo que Gabriela intentó defenderla. En ese momento, Elvia Cabrera y su hija Anthonieshka la apuñalaron.

Un amigo que intentó proteger a la jovencita también resultó herido, recibió tres puñaladas y casi perdió un pulmón como consecuencia de sus lesiones.

La madre de Gabriela intentó llegar hasta su hija, pero fue contenida por otras personas en el área. A las 12:15 de la madrugada, la policía llegó al sitio.

Los funcionarios coordinaron el traslado de Gabriela hasta un hospital, donde ingresó sin signos vitales.

Fianza millonaria para las implicadas

Elvia Cabrera y su hija Anthonieshka Avilés Cabrera quedaron bajo arresto y están acusadas de asesinato en primer grado y violación a la Ley de Armas. A cada una se le impuso una fianza de un millón de dólares.

Las implicadas se declararon no culpables y se negaron a hacer declaraciones. Ambas están bajo custodia en prisiones distintas, una en Bayamón, la otra en Ponce.

Según la secretaria de Justicia, Lourdes Gómez Torres, madre e hija actuaron en “común acuerdo”. La adolescente será procesada como adulta, debido a que el crimen que se les imputa lo permite.

Si son halladas culpables, podrían pasar el resto de sus vidas tras las rejas.

