Niño apuñala a su hermano de siete años en una iglesia: jugaban con un cuchillo

Un niño de siete años de edad falleció luego de ser apuñalado por su hermano mayor con un arma blanca, mientras jugaban en la guardería de una iglesia.

De acuerdo con los reportes preliminares del caso, los dos infantes estaban en el lugar mientras se desarrollaba un servicio religioso.

En medio del juego que desarrollaban, se habría presentado una discusión durante la cual ocurrió la agresión. Aparentemente, el niño mayor apuñaló en el pecho a su hermano pequeño.

Peleó con su hermano mientras jugaban

La víctima quedó identificada como Ángel Castillo, informó el medio Soy502.

Ángel fue trasladado de inmediato a un centro asistencial, donde se confirmó su fallecimiento debido a la gravedad de las heridas.

El presunto agresor, de 11 años de edad, quedó bajo resguardo de la Procuraduría General de la Nación de Guatemala (PGN), entidad que luego lo entregó al cuidado de familiares cercanos.

La Fiscalía de Delitos contra la Vida y la Integridad de las Personas del Ministerio Público (MP) inició las diligencias correspondientes. En el lugar se localizó un cuchillo que habría sido utilizado en el hecho.

Según las autoridades, el niño de 11 años no puede ser procesado penalmente, debido a que la ley guatemalteca establece que los menores de 13 años son inimputables, es decir, que no pueden ser juzgados ni recibir un castigo penal por un delito.

Autoridades investigan cómo obtuvo el cuchillo

En lugar de enfrentar un proceso legal, se aplican medidas de protección para cuidar de su bienestar y garantizar que se atiendan sus necesidades, informó la PGN.

Tras el incidente, el menor quedó al cuidado de familiares; mientras las autoridades evalúan su situación y entorno familiar.

El caso permanece en investigación para determinar cómo ocurrió el hecho y si existió algún tipo de falla en la supervisión de los menores.

Se investiga por qué motivo los menores tenían un cuchillo.

