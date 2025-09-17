¿Bolsonaro al borde de la muerte? Exmandatario recibe diagnóstico de grave enfermedad

Suscríbete a nuestros canales

Este miércoles 17 de septiembre, el expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, recibió diagnóstico de grave enfermedad.

De acuerdo con el reporte de medios locales, el estado de salud del exmilitar se dio a conocer en medio de su alta de un hospital de Brasilia.

¿Bolsonaro al borde de la muerte?

Según dijo a periodistas Claudio Birolini, uno de sus médicos, dos de esas lesiones "dieron positivas para un tipo de carcinoma de células escamosas", un tipo de cáncer en "estado precoz" y que no requiere de momento ningún tratamiento específico, pero sí obligará a "evaluaciones periódicas" para vigilar su desarrollo, reseñó EFE.

Birolini explicó que "no se trata del cáncer más simple, pero tampoco es uno de los más agresivos", y será evaluado gradualmente.

El médico precisó que Bolsonaro, de 70 años y quien fue hospitalizado con un cuadro de "anemia persistente y alteración de la función renal", se recupera de esos problemas, que le causaron una crisis de vómitos, mareos y presión baja.

Recientemente, la Primera Sala de la Corte Suprema condenó a Bolsonaro y a siete de sus exministros y antiguos jefes militares, a penas de entre 16 y 27 años de cárcel por urdir un golpe tras perder las elecciones de 2022 frente al actual gobernante, Luiz Inácio Lula da Silva.

