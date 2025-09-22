¿Qué encontraron en el sótano de un condominio en Oregón? El hallazgo dejó a los vecinos en shock

Suscríbete a nuestros canales

Lo que parecía un sótano abandonado en un condominio de Happy Valley (Oregón) escondía una historia insólita.

Vecinos alertaron a las autoridades al descubrir que un hombre había convertido ese espacio en una vivienda improvisada equipada con cama, televisión, muebles, electricidad e incluso una PlayStation.

Foto: @ClackCoSheriff

La Oficina del Sheriff del Condado de Clackamas confirmó que el sujeto fue identificado como Beniamin Bucur, de 40 años, quien fue arrestado e imputado por robo en primer grado y posesión ilegal de metanfetamina.

La versión oficial del sheriff

Según el comunicado, poco antes de las 11 de la noche del 3 de septiembre, un testigo observó a un hombre estacionar su coche y entrar a la parte trasera del edificio.

El vecino notó que la puerta del sótano estaba dañada, que se veía luz en el interior y decidió avisar al propietario.

Este último reconoció que en varias ocasiones había escuchado ruidos extraños que parecían venir del subsuelo.

Al llegar al lugar, los agentes intentaron abrir la puerta con las llaves entregadas por el dueño, pero no funcionaron.

Finalmente la forzaron y se encontraron con Bucur viviendo en condiciones insólitas: una cama bien instalada, luces conectadas a la electricidad del edificio, cargadores, televisores y otros aparatos electrónicos.

Foto: @ClackCoSheriff

También hallaron una pipa con residuos que dieron positivo en metanfetamina.

Las autoridades estiman que Bucur llevaba “un tiempo prolongado” habitando el lugar. El jueves, un juez fijó su fianza en 75.000 dólares y el caso quedó registrado bajo el número CCSO n.º 25-018688.

Un inquilino oculto bajo tierra

Lo más sorprendente, según el reporte oficial, es la capacidad que tuvo Bucur para adaptar el sótano como su vivienda, a espaldas de los dueños del edificio y de los propios vecinos.

Foto: @ClackCoSheriff

Se las ingenió para tomar electricidad de la casa, instalar mobiliario y mantener una rutina bajo tierra sin ser descubierto durante meses.

En aras de avanzar con las investigaciones y las penas correspondientes, la Oficina del Sheriff del Condado de Clackamas pidió a cualquier persona con información adicional sobre el caso comunicarse a la línea 503-723-4949 o enviar un aviso en línea a través de su página web o aplicación móvil.

