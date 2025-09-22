Dile adiós a los ataques de depresión con este alimento rico en Omega-3: así debes consumirlo

Suscríbete a nuestros canales

Establecer un estilo de vida estresante y lleno de actividades es una de las causas más frecuentes por las cuales la persona padece de depresión, ya que, siente que se esfuerza demasiado para cumplir con todo, pero al momento de no lograrlo como desea se frustra, situación que si no es manejada a tiempo con los métodos correctos puede desencadenar múltiples consecuencias negativas para la salud mental.

De acuerdo a la información publicada por la Clínica Mayo, los cambios hormonales también generan depresión, debido a que el organismo se desequilibra.

Por lo tanto, en la actualidad el mercado farmacéutico ofrece una ampla gama de tratamientos para combatir la depresión, pero también hay alternativas caseras a base de productos naturales que cumplen la misma función o alimentos que al consumirlos a diario también ayudan a lograr el referido objetivo, por ejemplo,

Según la información divulgada por Health Harvard, el consumo de pescados blancos es ideal para combatir la depresión, gracias a las vitaminas y omega- 3 que contiene dicho alimento, el cual es fácil de encontrar en los supermercados.

¿Cómo debes consumir el pescado?

Lo más recomendable es que la persona consuma pescado mínimo tres veces a la semana y la mejor manera de aprovechar sus nutrientes es a la plancha, con la finalidad de que le organismo absorba lo más rápido posible las propiedades de dicho alimento.

Cabe destacar, que si la persona tiene constantes ataques de depresión lo más idóneo es que asista a consulta médica, a fin de que el especialista en la materia evalué e indiqué cual es el tratamiento que debe cumplir para solucionar su diagnóstico.

En definitiva, para evitar los ataques de depresión lo ideal es que la persona establezca una rutina de autocuidado que contribuya a lograrlo.

