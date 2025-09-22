Evita los picos de glucosa en la sangre al consumir esta fruta rica en fibra: esta es la cantidad ideal

Suscríbete a nuestros canales

El consumo de carbohidratos constantemente es una de las causas más comunes por la cual se elevan los picos de glucosa en la sangre, ya que, el organismo al procesarlos los convierte en azúcar automáticamente y de no ser tratado a tiempo con los métodos correctos puede desencadenar múltiples consecuencias negativas.

De acuerdo a la información publicada por la Clínica Mayo, la deshidratación también genera la acumulación de glucosa en la sangre, por ello, lo ideal es que la persona ingiera mínimo siete vasos de agua durante el día.

Por lo tanto, en la actualidad el mercado farmacéutico ofrece una ampla gama de tratamientos para regular el nivel de glucosa en la sangre, pero también hay alternativas alimenticias que cumplen la misma función, por ejemplo, el consumo de mango.

Según la información divulgada por Health Harvard, el mango es una fruta rica en fibra dietética y vitaminas que de inmediato evita los picos de glucosa en la sangre.

¿Cuál es la cantidad de mango que debes consumir al día?

Lo más recomendable es que la persona consuma mínimo 70 gramos de mango durante el día, preferiblemente en la mañana, es decir, en el desayuno, con la finalidad de que el organismo absorba todas las propiedades que contiene la fruta.

Cabe destacar, que si el descontrol en el nivel de glucosa en la sangre es constante lo más idóneo es que la persona asista a consulta médica, con el objetivo de que el especialista en la materia evalué e indiqué cual es el tratamiento que debe cumplir para solucionar su diagnóstico.

En definitiva, para mantener controlado el nivel de glucosa la persona debe implementar hábitos de autocuidado que contribuyan a lograrlo y mínimo debería realizarse un chequeo médico general durante el año.

