Las infracciones que ponen en jaque a conductores de Las Cruces: la Policía de Nuevo México revela cifras alarmantes

Suscríbete a nuestros canales

La Policía de Nuevo México, a través de su Unidad de Tránsito en Las Cruces, ejecutó un operativo sorpresa en El Paseo Road, una de las vías más transitadas de la ciudad.

En cuestión de horas, los agentes detuvieron a decenas de conductores y emitieron 37 citaciones por diversas infracciones, como parte de un plan integral para reducir accidentes y reforzar el respeto a las normas viales.

El operativo lo realizaron este jueves 14 de agosto y entre las principales faltas de los conductores destacaron el exceso de velocidad y los documentos vencidos, destaca Mundo Deportivo.

Exceso de velocidad y documentos vencidos: las principales faltas

El exceso de velocidad lideró las violaciones detectadas, con 13 conductores multados por superar los límites permitidos. Según las autoridades, esta conducta representa uno de los mayores riesgos para la seguridad vial, sobre todo en zonas con alto flujo de peatones y tráfico escolar.

Otra infracción recurrente fue conducir con registro vehicular vencido, una falta que afectó a 11 automovilistas y que puede generar graves problemas legales en caso de accidente o robo.

Además, se sancionó a tres personas por manejar sin licencia y a otras tres por no contar con seguro activo.

En dos casos, los conductores fueron sorprendidos usando el teléfono celular mientras conducían, una práctica que aumenta significativamente el riesgo de siniestros y que está siendo cada vez más penalizada.

Operativo continuará en otras zonas

El despliegue comenzó alrededor de las 8:15 de la mañana y se extendió durante varias horas, con presencia de patrullas y agentes en puntos estratégicos.

Un portavoz de la Policía destacó que el objetivo principal no es sancionar, sino prevenir accidentes y salvar vidas.

Las autoridades recomendaron a los conductores mantener su licencia, seguro y registro al día, respetar los límites de velocidad, evitar distracciones y asegurar que el vehículo esté en óptimas condiciones, ya que operativos similares se extenderán a otras vías de alto tránsito en las próximas semanas.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube