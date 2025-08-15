Fiscal imputa a Milei: el caso involucra a una periodista

Suscríbete a nuestros canales

La justicia argentina imputó al presidente Javier Milei, a la diputada Lilia Lemoine y a varios funcionarios y seguidores del Gobierno.

De acuerdo con la agencia EFE, los cargos responden a una denuncia de la periodista Julia Mengolini, quien recibió mensajes violentos en sus redes sociales.

¿Por cuáles delitos fue imputado Milei?

El fiscal federal de San Isidro, Federico Domínguez, acusa al presidente de Argentina, junto con la diputada nacional Lilia Lemoine y el grupo de influencers libertarios que integran, entre otros, Santiago Oría y Daniel Parisini, de delitos como amenazas, intimidación pública, malversación de caudales públicos, apología del crimen y asociación ilícita.

También investiga la posibilidad de una organización ilícita financiada con fondos públicos. En respuesta, la justicia ordena medidas de protección para la periodista y su familia.

La batalla legal de Milei se intensifica

La acusación contra el presidente surge después de que él mismo denunciara a la periodista por injurias. Milei acusa a Mengolini de decir que él "estaba enamorado de su hermana". El abogado del presidente presenta la demanda en un juzgado.

Mengolini, una opositora declarada del Gobierno, explica que su propia denuncia ya estaba en proceso cuando recibió la del presidente. Ella considera la acción de Milei un "contraataque".

La periodista insiste en que recibe amenazas de muerte. La periodista compara su situación con el intento de asesinato de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

El caso ahora lo maneja el Juzgado Federal de San Isidro. El fiscal ordena varias medidas para identificar a quienes amenazaron a Mengolini y a su familia. El juzgado también toma precauciones para proteger a la periodista, como darle un botón de pánico y ponerle custodia policial.

Otros detalles sobre las demandas contra Milei

En su dictamen, Domínguez pidió que se realizara una serie de pruebas para identificar y encontrar a las personas que amenazaron a la periodista y a su familia.

Además, el juzgado ordenó que se tomaran medidas para proteger a Mengolini, como ponerle custodia policial y entregarle un botón de pánico.

El fiscal también solicitó pruebas para confirmar si existe una organización, financiada con dinero público y dirigida por funcionarios, que se dedica a intimidar y a silenciar a los críticos del Gobierno de Milei.

Cuando le preguntaron si tomaba en serio las amenazas que recibió, Mengolini respondió que sí. Ella dijo: "Las cosas no pasan hasta que pasan. En este país, alguien intentó matar a Cristina", refiriéndose al intento de asesinato que sufrió la expresidenta Cristina Fernández en la puerta de su casa en Buenos Aires, el 1 de septiembre de 2022.

Visita nuestras secciones: Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube