El medicamento “milagroso” enfrenta demandas en EEUU por efectos secundarios

Ozempic acumula demandas por lesiones graves como gastroparesia, obstrucción intestinal y pérdida de visión, según reseña la firma Lawsuit Information Center.

El litigio se concentra en la falta de advertencias claras sobre los riesgos asociados al uso prolongado o en dosis altas del medicamento.

Además, los abogados investigan casos de NAION, caída del cabello y hospitalizaciones por complicaciones gastrointestinales.

Por lo tanto, los pacientes afectados podrían recibir compensaciones económicas si demuestran daños vinculados al uso de Ozempic.

Medicamento para la diabetes genera preocupación médica y presión legal en EEUU.

En este contexto, el MDL No. 3094 consolida más de 2.000 casos activos en el Distrito Este de Pensilvania.

Asimismo, los reclamos por pérdida de visión se gestionan por separado, debido a su gravedad y posible evolución jurídica independiente.

Por ejemplo, los estudios recientes del CDC revelan más de 25.000 visitas a urgencias relacionadas con semaglutida en 2023.

En consecuencia, los abogados apuntan a la inadecuación de la etiqueta y a la publicidad engañosa como ejes del litigio.

Ozempic provoca caída del cabello y sequedad bucal en pacientes

Además de los daños gastrointestinales, Ozempic afecta la salud bucal al reducir la producción de saliva y debilitar las defensas dentales, señala Ksdy50.

Mientras tanto, un estudio reciente vincula el medicamento con pérdida de cabello, especialmente en mujeres sin diabetes.

Por eso, los especialistas recomiendan monitoreo médico constante y revisiones odontológicas periódicas para evitar complicaciones.

La sequedad bucal y los cambios estéticos como la “cara de Ozempic” confirman que los efectos secundarios van más allá del metabolismo.

Ozempic enfrenta escrutinio global por sus efectos ocultos

En tal sentido, Ozempic se convierte en foco de demandas, estudios clínicos y debates regulatorios en Estados Unidos y Europa.

La Unión Europea aprueba su uso para afecciones cardíacas, mientras aumentan los reportes de efectos adversos graves.

Los abogados advierten que las compensaciones podrían superar el millón de dólares en casos de pérdida de visión.

Ozempic exige transparencia, regulación estricta y seguimiento médico integral para proteger la salud de los pacientes.

