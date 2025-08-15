Mercado inmobiliario de Miami: el giro inesperado que asusta a los inversionistas

Suscríbete a nuestros canales

El mercado inmobiliario de Miami atraviesa una situación inédita: cada vez más propietarios retiran sus viviendas de la venta antes que aceptar ofertas por debajo de sus expectativas, rompiendo la imagen de la ciudad como uno de los bastiones más sólidos de bienes raíces en Estados Unidos.

Según datos de Realtor.com analizados por Miami New Times, en la ciudad se registran 59 deslistados por cada 100 nuevos anuncios, el doble del promedio nacional.

La sobreoferta de propiedades ha provocado que los inmuebles permanezcan en el mercado un promedio de 88 días, la cifra más alta del país.

Caída de precios y corrección post-pandemia

Tras el auge posterior a la pandemia de COVID-19, motivado por bajas tasas de interés y confinamientos, Miami atraviesa una fuerte corrección.

En lo que va de 2025, los precios residenciales han caído 4,7%, y el retroceso acumulado desde 2022 alcanza un 17,8%.

Esto coloca a la ciudad como la segunda con mayor depreciación del país, solo por detrás de Austin, Texas, que registra una baja de 4,9% este año y 14,8% en dos años. El panorama marca un giro drástico respecto a los años de crecimiento acelerado y alta demanda.

Comparaciones y tendencias nacionales

El ritmo de propiedades retiradas de la venta en Miami supera con holgura al de Phoenix, Arizona (37 por cada 100 nuevos anuncios) y Riverside, California (30).

Ciudades como Chicago, Los Ángeles y Denver también muestran caídas notables en sus precios, aunque el fenómeno no es uniforme en todo el país.

En el noreste, mercados como Buffalo, Hartford y Providence registran aumentos interanuales de hasta 26,1% desde 2022, impulsados por la alta demanda y menor saturación de oferta.

Los expertos señalan que, mientras algunos vendedores esperan un repunte antes de aceptar rebajas, otros optan por ajustes agresivos para concretar operaciones.

Esta dinámica refleja una tendencia nacional: en julio, 33 de las 50 principales áreas metropolitanas de EE.UU. reportaron caídas de precios, frente a 29 en el mismo mes del año anterior.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube