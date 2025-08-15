El "credit bust out" en Miami: Así engañó una influencer a un concesionario para llevarse tres BMW

Suscríbete a nuestros canales

La influencer de Miami, Thalia Alonso Díaz, fue arrestada el martes por presuntamente adquirir tres vehículos de lujo utilizando documentos falsificados.

Con más de 150 000 seguidores en Instagram, Alonso Díaz está acusada de participar en un esquema conocido como 'credit bust out', según Telemundo Miami.

Estafa

Este sistema consiste en falsificar información sobre empleo e ingresos para obtener crédito de manera fraudulenta.

Las autoridades informaron que la influencer compró tres vehículos BMW, con un valor total de $165 000, entre el 23 de febrero y el 7 de marzo en un concesionario en Doral.

Alonso Díaz enfrenta múltiples cargos, que incluyen fraude organizado, hurto mayor de segundo grado y obtención de vehículos con documentos falsificados.

Investigación

Según el informe de arresto, un detective de la Oficina del Sheriff del Condado Miami-Dade recibió información sobre los documentos fraudulentos.

Luego localizó a la influencer, quien fue detenida sin incidentes a las 7:13 p.m. y llevada a la cárcel TGK.

Las autoridades continúan investigando el caso para determinar la extensión del esquema y posibles cómplices.

