Culmina cumbre bilateral de Trump y Putin en Alaska: esto duró el encuentro

Finalizó la reunión entre el presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, y su homólogo ruso, Vladímir Putin, en Anchorage, en el estado de Alaska.

Según informaron funcionarios de la Casa Blanca, los mandatarios estuvieron negociando sobre una tregua en Ucrania durante tres horas.

Trump estuvo acompañado por el secretario de Estado, Marco Rubio, y el enviado especial para Oriente Medio y mediador con el Kremlin, Steve Witkoff.

Putin, por su parte, se encontraba junto al ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, y Yuri Ushakov, asesor de política internacional del Kremlin.

Está previsto que ambos presidentes den una conferencia de prensa para dar a conocer los resultados alcanzados en este histórico encuentro.

Es importante mencionar que Trump afirmó días antes que si el encuentro “no salía bien” no iba a dar declaraciones.

Trump recibió a Putin

El presidente de Rusia aterrizó en la base aérea de Elmendorf-Richardson a las afueras de Anchorage, Alaska, para su esperado encuentro con Trump.