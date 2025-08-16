¿Se acerca el fin del conflicto? Trump y Zelenskyy confirman reunión en la Casa Blanca: esto se sabe

Suscríbete a nuestros canales

La Casa Blanca se prepara, este próximo lunes, para un encuentro que podría redefinir el panorama geopolítico y la guerra.

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, aceptó una invitación del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para una reunión en Washington, informó EFE.

De acuerdo con la agencia, el anuncio causó un gran revuelo, especialmente porque la confirmación del encuentro llega justo después de una cumbre crucial entre Trump y el presidente ruso, Vladimir Putin, en Alaska.

¿Qué se espera de la reunión entre Trump y Zelenskyy?

El mundo político sigue con atención los movimientos. El presidente Trump mantiene un acercamiento con Rusia, y la reunión con el líder ucraniano ahora abre nuevas preguntas ¿De qué hablarán? ¿Qué hay detrás de esta esperada invitación?

Trump confirmó a través de la red social Truth Social que se reúne con el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy el próximo lunes en la Casa Blanca.

En un mensaje optimista, Trump describió la reunión del viernes como "muy exitosa" y anticipó que, "si todo sale bien, programaremos una reunión con el presidente Putin", lo que podría salvar millones de vidas.

Lo que pasó en la cumbre de Alaska

Trump destacó el resultado de la cumbre en la Base Aérea Elmendorf-Richardson.

"¡Un día excelente y muy exitoso en Alaska! La reunión con el presidente ruso, Vladimir Putin, fue muy exitosa, al igual que una llamada telefónica nocturna con el presidente ucraniano, Zelenskyy, y varios líderes europeos, incluyendo al respetado Secretario General de la OTAN", dijo Trump.

El presidente estadounidense agregó que todos coincidieron en que "la mejor manera de poner fin a la terrible guerra entre Rusia y Ucrania es llegar directamente a un Acuerdo de Paz".

Este enfoque sugiere un giro hacia soluciones permanentes, que contrastan con los resultados limitados de la cumbre, que no logró un alto el fuego inmediato.

La postura de Zelenskyy

Zelenskyy había anunciado el encuentro previamente, agradeciendo la invitación, tras una "larga y sustantiva conversación" con Trump que duró más de una hora y media.

"El lunes me reúno con el presidente Trump en Washington para discutir todos los detalles relacionados con el fin de los asesinatos y de la guerra", afirmó Zelenskyy.

El presidente ucraniano aboga por un formato de tres vías, afirmando que "los temas clave pueden discutirse al nivel de líderes, y un formato trilateral es adecuado para ello".

Él apoya la propuesta de Trump para una reunión entre Ucrania, Estados Unidos y Rusia, e insiste en que "es importante que los europeos participen en cada etapa para garantizar sólidas garantías de seguridad junto con Estados Unidos".

Esta postura choca con la negativa del Kremlin, que hasta ahora rechaza negociaciones directas con Ucrania en este formato.

Por otro lado, el contexto de la cumbre en Alaska incluyó tensiones previas, con Zelenskyy expresando preocupaciones sobre presiones para ceder territorio.

Antes del viaje, Trump mantuvo contactos con el presidente bielorruso Alexander Lukashenko, aliado de Putin, lo que añade complejidad a las dinámicas diplomáticas.

La guerra, iniciada por Rusia en febrero de 2022, sigue activa, con avances limitados en el Donbás y bombardeos continuos. Ucrania informó que Rusia lanzó 85 drones de ataque y un misil balístico Iskander-M durante la noche, atacando regiones como Sumi y Donetsk.

Este ataque, pocas horas después de la cumbre, subraya la urgencia de un acuerdo de paz.

