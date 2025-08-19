Cientos de neoyorquinos están en riesgo de perder los cupones SNAP: estos son los motivos

Suscríbete a nuestros canales

El estado de Nueva York enfrenta una amenaza sin precedentes: más de 300,000 beneficiarios del programa de asistencia alimentaria SNAP están en riesgo de perder sus beneficios debido a la reciente aprobación de la legislación federal denominada "Gran y Hermosa Ley Presupuestaria", promulgada por el presidente Trump el 4 de julio.

Esta medida ha alarmado a líderes locales y activistas sociales, que advierten sobre su impacto devastador en comunidades vulnerables como el sur del Bronx.

¿Cuántos se verían afectados?

Sólo en esa zona, aproximadamente 272,857 personas pertenecientes a 158,306 hogares, dependen de SNAP para acceder a alimentos básicos. Analistas desde el NYC Food Policy Center estiman que casi la mitad de los residentes de esa región podrían ver afectada su seguridad alimentaria, de acuerdo con datos de El Diario NY.

Entre los más afectados se hallan los residentes no ciudadanos, como refugiados o asilados, que ahora quedan excluidos del programa. Se calcula que 41,000 personas perderán su elegibilidad, lo que equivale a una reducción de aproximadamente $108 millones en beneficios SNAP para el estado.

Añade presión el hecho de que, por primera vez desde su creación, el estado de Nueva York deberá contribuir económicamente al programa, bajo riesgo de que deje de existir si no cumple con dicha obligación.

¿Cuáles serían las verdaderas consecuencias de esto?

Del 2021 al 2023, 1 de cada 8 hogares neoyorquinos vivió bajo condiciones de inseguridad alimentaria, y para marzo de 2025, casi 3 millones de neoyorquinos dependían de SNAP, según datos del contralor estatal Thomas P. Di Napoli.

El anuncio oficial fue realizado por la gobernadora Kathy Hochul junto al congresista Ritchie Torres (El Bronx), quienes adelantaron que están trabajando en estrategias para mitigar los efectos de estos recortes y proteger a las familias afectadas. Torres calificó esta situación como una “pesadilla terrible” para su comunidad.

