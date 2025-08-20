Esto es lo que cuesta un RCV legal: hay pólizas con coberturas amplias

Suscríbete a nuestros canales

Un seguro de Responsabilidad Civil Vehicular (RCV) es uno de los tantos trámites obligatorios para circular con un vehículo automotriz en el país. Quien no lo posea puede ser sancionado por incumplimiento de la ley.

Actualmente, una póliza de RCV tiene que ser de una cotización mínima de 33 TRC para vehículos, es decir 33 veces al Tipo de Cambio de Referencia mayor del Banco Central de Venezuela, el cual suele ser el euro.

Para motos, el mínimo es de 15 TRC.

Toda póliza que sea de menor costo se considera estafa e ilegal ya que no cumple con las obligaciones que se estipulan en la Gaceta Oficial 6.835.

¿Que servicios ofrecen las aseguradoras en cuanto al RCV?

Las compañías de seguros que cuentan con pólizas de RCV tienen planes básicos desde los 33 euros anuales, cómo lo indica la Gaceta Oficial.

Este es el plan estándar con el que se cubren los daños ocasionados a terceros, ya sea a sus bienes materiales o en caso de lesiones o fallecimientos de personas.

Seguros La Occidental, Seguros Banesco, Seguros Mercantil, ServiOriente, entre otros, cuentan con planes desde los 15 euros para motocicletas, desde los 33 euros para vehículos particulares pequeños y 38 euros para camionetas.

El costo de la póliza RCV depende del tipo del vehículo y que servicio presta.

Por otro lado, Seguros Los Andes cuenta con coberturas más grandes, como el RCV Ampliado, que cubre daños a personas y cosas, accidentes personales para conductor y ocupantes, defensa penal y exceso de límite si el cliente lo quiere.

Este servicio tiene un costo de 60,69 dólares al año.

Aseguradoras con Cashea

Una alternativa para contar con la documentación que exige la Ley de Transito Terrestre y varios beneficios es Tu Gruero, que cuentan con planes especiales con financiamiento a través de la aplicación de Cashea.

El plan Classic está diseñado para personas que manejan poco dentro de la ciudad, con un costo anual de 50 dólares anuales. Incluye tres servicios de 25km, cobertura RCV y dos chequeos mecánicos.

Por otro lado, el plan Plus es para quienes manejan con mayor frecuencia dentro de la ciudad y sus alrededores. Tiene un costo anual de 70 dólares y ofrece servicios ilimitados de 50km, cobertura RCV, dos chequeos mecánicos, auxilio de gasolina, cambio e inflado de neumáticos, asistencia mecánica a domicilio, financiamiento en taller y un servicio de asistencia vial extendida.

¿Cuáles son las sanciones para quien no cuenta con la documentación?

El seguro de RCV es obligatorio en Venezuela según el artículo 58 de la Ley de Tránsito y Transporte Terrestre, no portarlo o tener el trámite vigente acarrea una sanción de cinco unidades tributarias.

La gravedad de la penalización puede variar, pero en caso de reincidencia, se puede suspender la licencia de conducir por un año o de manera permanente si se trata de una tercera suspensión.

