El futuro es ahora: Nasar Dagga presenta el primer auto con IA en Venezuela

¡El futuro de la movilidad está aquí! La innovación del XPeng P7+ llegó a Venezuela de la mano del Nasar Dagga, CEO de CLX Group, un automóvil 100% eléctrico que combina potencia, diseño y funciones de inteligencia artificial de última generación.

La noticia se dio a conocer a través de las redes sociales oficiales de Nasar Dagga en Instagram, donde compartió un adelanto de este vehículo que está marcando tendencia en el mundo.

En el video, el empresario presentó el XPeng P7+ junto a los nuevos miembros de CLX Group: Neo, el robot humanoide G1, y Daggy, el perro robótico Go2, ambos de Unitree. Estos robots se unieron al ecosistema tecnológico del grupo empresarial a mediados de agosto.

“Como vehículo de alta tecnología, el XPeng P7+ representa todo aquello que nos identifica en CLX Group, vanguardia, calidad y visión de futuro. Es por eso que, como empresa líder en tecnología, nos enorgullece el convertirnos en los primeros en traer esta innovación al país, para que más venezolanos puedan sorprenderse con esta maravilla automotriz” expresó el también presidente de MultiMax.

XPeng P7+: Un Salto hacia la Movilidad Inteligente

Presentado como "el primer vehículo del mundo con IA", el XPeng P7+ es uno de los autos eléctricos más avanzados del mercado internacional. Con un diseño de sedán futurista, este automóvil de cuatro puertas para cinco pasajeros fue creado para ofrecer una experiencia de conducción autónoma, segura y eficiente.

En el apartado tecnológico, el XPeng P7+ integra un sistema ADAS avanzado con IA en toda su gama. Viene equipado con el sistema operativo XOS 5.4 de XPENG y la solución visual AI Hawkeye, que utiliza dos cámaras de 8 megapíxeles, radares de ondas milimétricas y ultrasónicos para una visión más nítida y precisa.

El vehículo también cuenta con XPILOT 3.0, una de las plataformas de conducción asistida más sofisticadas. Incluye control de crucero adaptativo, estacionamiento automático, y sensores y cámaras de alta precisión para garantizar tu seguridad en todo momento.

Además de su asistencia con inteligencia artificial, el XPeng P7+ tiene una batería de alta duración, lo que permite recorrer largas distancias sin preocupaciones. Acelera de 0 a 100 km/h en solo 5,9 segundos, destacándose como un líder en movilidad sostenible con una eficiencia de 10 km por kWh.

El sistema de infoentretenimiento del P7+ incluye pantallas panorámicas de última generación, conexión 5G y compatibilidad con los asistentes de voz. Gracias a la IA, el auto aprende y se adapta a las preferencias del conductor, ofreciendo una experiencia de manejo completamente personalizada.

Nasar Dagga y el XPeng P7+

Con la llegada del XPeng P7+, Nasar Dagga Mujamad reafirma su compromiso de traer la mejor tecnología del mundo a Venezuela, abriendo una nueva era de sostenibilidad e inteligencia artificial en el sector automotriz.

El empresario carabobeño destacó en su publicación que el vehículo pronto estará rodando en el país. Por ello, invitó a los venezolanos a seguirlo en sus redes sociales, como @nasardagga en Instagram, para descubrir más sobre esta "maravilla móvil de alto rendimiento".

“Estamos convencidos de que Venezuela está lista para conocer la nueva era de movilidad inteligente. El XPeng P7+ es mucho más que un auto eléctrico; es un paso hacia un estilo de vida sostenible, eficiente y conectado al futuro”, destacó el líder de CLX Group.

CLX Group

Con más de 11 años de trayectoria, CLX Group se ha consolidado como el grupo tecnológico más grande del país, con marcas como CLX, Multimax, XIO Store, HONOR Store y CLX ICONS, que lo respaldan como un símbolo de innovación en todo el territorio nacional.

A lo largo de su historia, Nasar Ramadan Dagga ha liderado proyectos que acercan al mercado nacional lo mejor en dispositivos inteligentes, electrodomésticos, robótica y ahora, movilidad sustentable. Entre sus últimas iniciativas para impulsar la tecnología en el país, se encuentra la llegada de los modelos G1 y Go2, el primer robot humanoide de Venezuela y un nuevo perro robótico cuadrúpedo, ambos con funciones de Inteligencia Artificial.

Ambos robots, recientemente nombrados Neo, el robot humanoide G1 y Daggy, el cyberdog, forman parte del equipo de almacén de CLX Group, contribuyendo al desarrollo tecnológico y la eficiencia de las operaciones diarias de logística.

Para conocer más sobre esta y otras novedades, visita la página oficial de CLX Group: www.clx-group.com y sigue sus redes sociales en @clx.group, donde se publican las últimas actualizaciones. También puedes visitar www.multimax.com.ve para descubrir los precios y productos disponibles en la multimarca líder de Venezuela.

