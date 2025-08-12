¿Quieres comprar a crédito en MultiMax? Te explicamos cómo usar CrediMax y pagar sin intereses

Suscríbete a nuestros canales

Comprar a cuotas y sin intereses en MultiMax es más fácil que nunca con CrediMax, el servicio exclusivo para clientes de PriorityMax. Este servicio no solo te brinda comodidad, sino también beneficios únicos en todas las tiendas de la multimarca en el país.

Pero eso no es todo. Con CrediMax no solo obtienes los mejores precios y descuentos, sino que también puedes ganar increíbles premios al pagar tus cuotas a tiempo. Además, tienes la posibilidad de aumentar tu límite de crédito si pagas antes de los 45 días.

En este artículo, te enseñaremos cómo comprar en MultiMax con CrediMax y cómo aprovechar al máximo tu cupo para que saques el mayor beneficio.

¿Cómo funciona CrediMax?

Con CrediMax, puedes financiar tus compras a cuotas y sin intereses. Con tu primera compra, accedes a la categoría Classic, que te otorga un cupo inicial de $200 para usar en cualquier momento. Solo necesitas pagar una inicial del 40% del valor total de tus artículos, y el 60% restante lo puedes dividir en seis cómodas cuotas quincenales.

Si pagas tus cuotas a tiempo, no solo mantienes tu crédito, sino que también puedes subir de categoría para aumentar tu límite y obtener mejores beneficios. Por ejemplo, al hacer un pronto pago (antes de los 45 días), puedes avanzar a categorías más altas.

Las categorías Platinum y Diamond te permiten acceder a límites de hasta $800 y $1000 respectivamente. En estos niveles, solo pagas un 10% de inicial y puedes financiar el resto en 10 o 12 cuotas sin intereses.

Niveles de CrediMax

Classic – $200 de crédito | 40% de inicial en 6 cuotas

Bronze – $300 de crédito | 40% de inicial en 6 cuotas

Silver – $400 de crédito | 30% de inicial en 8 cuotas

Gold – $500 de crédito | 20% de inicial en 8 cuotas

VIP – $600 de crédito | 20% de inicial en 10 cuotas

Platinum – $800 de crédito | 10% de inicial en 10 cuotas

Diamond – $1000 de crédito | 10% de inicial en 10 cuotas

¿Qué es PriorityMax y cómo me afilio?

PriorityMax es el club de membresía de MultiMax que ofrece beneficios exclusivos, como descuentos, atención preferencial, sorteos y acceso a CrediMax. Con más de 500 mil afiliados en toda Venezuela, unirte es sencillo y tiene un costo anual de solo $20.

Puedes afiliarte de dos maneras:

En persona: Visitando cualquier tienda MultiMax del país.

En línea: A través de la app PriorityMax. Solo debes seguir las instrucciones y luego acudir a tu tienda más cercana para recibir tu credencial física.

Para afiliarte, necesitas ser mayor de edad y tener un correo electrónico y un número de contacto. Recuerda que los beneficios de la membresía son personales e intransferibles.

Paga a tiempo y gana grandes premios

¡CrediMax premia tu puntualidad! Al pagar la totalidad de tus cuotas a tiempo o con un pronto pago, participas automáticamente en concursos mensuales de MultiMax. Los premios incluyen más de 100 productos como electrodomésticos, gadgets y artículos de línea blanca. Solo necesitas tener la app y estar al día con tus pagos.

Además, MultiMax sortea dos autos 0 km al año entre los usuarios de PriorityMax que pagaron sus cuotas en menos de 45 días. Así es, con solo una compra a crédito, puedes participar por un vehículo nuevo.

Si mantienes un buen historial crediticio, también podrías ser elegible para solicitar tarjetas de crédito en bancos nacionales.

¿Cómo pagar mis cuotas?

Reportar tus pagos es fácil y seguro. Puedes hacerlo a través de:

También puedes acceder al portal de PriorityMax desde la web de la multimarca. Simplemente haz clic en "Categorías", selecciona "PriorityMax" e inicia sesión. Para pagar, ve a "Reportar pago CrediMax cuotas", elige el número de cuotas a abonar y selecciona tu método de pago. Una vez que la transacción esté lista, introduce la referencia del pago para registrarlo.

Recuerda que para hacer una nueva compra con CrediMax, debes haber cancelado la totalidad de tus cuotas anteriores.

¡Afíliate hoy, compra a crédito, no pagues intereses y gana premios increíbles! Te invitamos a visitar nuestra web oficial y a seguirnos en @multimax en Facebook e Instagram para estar al tanto de todas las promociones.