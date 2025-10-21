PREMIOS

Reportan otra ganadora del Powerball gracias a la IA en EEUU: esta fue la herramienta que usó

Este no sería el primer caso donde se reporta un ganador que usó la IA antes de jugar a la lotería

Por Maria Isabel Rangel
Martes, 21 de octubre de 2025 a las 06:35 pm
La inteligencia artificial logró que una mujer en Michigan se ganara un gran premio a través del juego Powerball.

Aparentemente, una mujer de 45 años obtuvo un premio de 100 mil dólares gracias a ChatGPT.

¿Cómo ganó 100 mil dólares con la IA?

"Solo juego Powerball cuando el bote está alto y el bote estaba por encima de $1 mil millones, así que compré un boleto", dijo Tammy Carvey a la prensa.

La mujer le pidió a ChatGPT una serie de números con el que podría ganar el Powerball, los cuales fueron justamente los que salieron en el boleto ganador. 

Se conoció que compró el ticket a través de la página oficial, Michigan Lottery, y que usará el dinero para terminar de pagar su casa.

