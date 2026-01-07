Jugador de Powerball pierde premio mayor de $ 1.8 mil millones por un número: sepa cuánto dinero se llevó

Suscríbete a nuestros canales

En el estado de Virginia, un jugador de Powerball perdió el gran premio de $ 1.817 mil millones por solo un número, aun así se llevó un modesto premio de $ 100.000.

Jeffrey Dimond, del condado de Spotsylvania, compró un billete de Powerball antes del sorteo de Nochebuena, que anunciaba que este sería el segundo premio más grande en la historia de la lotería.

Los números ganadores en esta oportunidad fueron 4, 25, 31, 52, 59 y el Powerball 19.

Dimond usó la opción Easy Pick en un Wawa en las afueras de Fredericksburg y acertó cinco números de seis, incluido el Powerball, dijo la Lotería de Virginia el martes. Se desconoce qué número falló Dimond.

Normalmente, un jugador con cuatro números blancos más el Powerball ganará $ 50.000, pero Dimond pagó $ 1 más por “Power Play”, por lo que duplicó su premio.

Dimond y su esposa se enteraron de su buena fortuna cuando acudieron a escanear sus billetes y recibieron el mensaje de que habían ganado $ 100.000. Al revisar se dieron cuenta que les faltó un número para ganar el premio mayor, dijeron funcionarios de la lotería.

La pareja planea comprar un nuevo techo y terraza con su premio. Dimond tenía una probabilidad de 1 en 913.129,18 de acertar los cuatro números más el Powerball; y la probabilidad de ganar cualquier premio del Powerball es de 1 en 25. La probabilidad de acertar los seis números es de 1 en 292.201.338.

El premio mayor se obtuvo en Arkansas

Un boleto en Arkansas alcanzó las probabilidades y acertó los seis números durante el sorteo. El ganador puede elegir entre recibir los $ 1.817 millones en 30 pagos durante 29 años o el pago único de $ 834,9 millones antes de impuestos.

El boleto ganador se vendió en una gasolinera Murphy USA en el Walmart de Cabot, Arkansas. Según las leyes del estado, los premios de lotería deben reclamarse dentro de los 180 días posteriores al sorteo; y permiten que el ganador permanezca anónimo hasta fines de 2028, cuando su identidad se convierte en registro público.

Esta es la segunda vez que se gana el premio mayor de Powerball en Nochebuena, la primera vez ocurrió en 2011, cuando un poseedor anónimo de un boleto ganó un premio de $ 128,8 millones en Maryland.

