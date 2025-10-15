La lucha contra el cáncer en EEUU: la organización que fortalece servicios para pacientes y cuidadores

Suscríbete a nuestros canales

La American Cancer Society (ACS) juega un papel fundamental en la lucha contra el cáncer. No solo se enfoca en la investigación y la prevención, sino que también ofrece una amplia gama de programas y servicios de apoyo esenciales para quienes enfrentan esta enfermedad y sus familias.

La organización se compromete a mejorar la vida de las personas afectadas, asegurando que todos tengan la oportunidad de prevenir, detectar, tratar y sobrevivir al cáncer.

La mayoría de los servicios y recursos que brinda la ACS son gratuitos para los pacientes y sus cuidadores, eliminando así las barreras financieras en momentos de gran vulnerabilidad.

¿Qué es y cómo ayuda la American Cancer Society?

La American Cancer Society es la organización líder en el mundo dedicada a acabar con el cáncer tal como lo conocemos.

La ACS mejora las vidas de los pacientes y sus familias a través de políticas públicas, investigación y, fundamentalmente, apoyo directo al paciente.

Sus programas están diseñados para brindar orientación y asistencia práctica en cada etapa del proceso oncológico, desde el diagnóstico hasta la supervivencia.

La clave está en un enfoque integral que aborda las necesidades físicas, emocionales y logísticas.

¿Dónde se ubica la American Cancer Society?

La sede principal de la American Cancer Society (ACS) se encuentra en Atlanta, Georgia, Estados Unidos.

Aunque históricamente ha tenido su sede en Atlanta y sus oficinas centrales legales se mantienen allí, en 2023 la organización vendió su edificio de oficinas en Atlanta como parte de una transición a un modelo de trabajo híbrido y más flexible.

A pesar de este cambio, Atlanta, Georgia sigue siendo reconocida como su sede central.

La organización mantiene operaciones distribuidas a nivel nacional en Estados Unidos con oficinas regionales y equipos remotos para llevar a cabo su misión.

La dirección principal para correspondencia asociada a su sede es: 270 Peachtree St NW Ste 1300, Atlanta, GA 30303-1246, Estados Unidos.

¿Qué servicios ofrece la American Cancer Society?

La ACS lleva a cabo varios programas destacados que realmente marcan la diferencia en la vida diaria de los pacientes:

Hope Lodge: Cuando el tratamiento requiere viajar lejos de casa, este programa ofrece alojamiento gratuito en un ambiente de apoyo para pacientes con cáncer y sus cuidadores.

Además, proporcionan subsidios de alojamiento a socios locales de sistemas de atención médica.

Road yo recovery (Camino a la recuperación): Este servicio se ocupa de la preocupación por el transporte. Conecta a pacientes que necesitan llegar a sus tratamientos con conductores voluntarios que les ofrecen traslados.

Al igual que con el hospedaje, también otorgan subsidios de transporte a socios locales para ayudar a sus pacientes.

ACS CARES (acceso comunitario a recursos, educación y apoyo): Este programa de apoyo para pacientes y cuidadores brinda información personalizada y de calidad.

Los usuarios pueden conectarse virtualmente con expertos de la ACS y con voluntarios comunitarios capacitados que han pasado por experiencias similares con el cáncer, ofreciendo un apoyo emocional invaluable.

Línea de asistencia 24/7: La ACS tiene una línea telefónica (1-800-227-2345) disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana, donde especialistas altamente capacitados ofrecen información y orientación.

Es importante mencionar que el servicio telefónico directo está disponible solo en inglés, pero pueden ayudar a través de mensajería instantánea en línea o mediante otros recursos.

Otros servicios: prevención

Más allá del apoyo directo, la organización ofrece recursos sobre prevención y detección temprana del cáncer. Proveen guías sobre pruebas de detección, la importancia de una alimentación saludable y la actividad física para reducir el riesgo.

La ACS también moviliza a la comunidad a través de eventos de recaudación como Relay For Life y Making Strides Against Breast Cancer, y anima al voluntariado, permitiendo a las personas ser parte activa del movimiento para salvar vidas.

Para conocer más detalles y acceder a todos los recursos, la fuente oficial de información es el sitio web de la organización.

La American Cancer Society se erige como un pilar de esperanza y apoyo práctico, asegurando que nadie tenga que enfrentar el cáncer en solitario.

