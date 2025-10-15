Cinco trámites esenciales para mexicanos en Florida: consulado móvil confirma las fechas y requisitos

Suscríbete a nuestros canales

El Consulado General de México, confirmó la realización de su próximo centro de operaciones móvil dirigido a los residentes de Florida.

Esta iniciativa esta diseñada con el objetivo de facilitar el acceso a servicios de documentación e información legal sin la necesidad de largos desplazamientos hasta su sede, informó el consulado mexicano.

Las jornadas planean atender a la numerosa comunidad de connacionales dispersa en la región, como un apoyo crucial para aquellos que requieren actualizar su estatus migratorio, obtener identificaciones o realizar gestiones de registro civil.

Servicios consulares a domicilio: ¿Cuáles son las fechas?

La unidad móvil estará operativa el fin de semana del sábado 18 y domingo 19 de octubre.

La sede seleccionada para esta jornada es el East Coast Migrant Head Start Project, ubicado en 1803 North 21 St., Fort Pierce, FL, 34950. Los horarios de atención se establecieron de la siguiente forma:

Sábado de 08:00 a 5:00 p.m

Domingo de 08:00 a 12:00 p.m, siempre en horario local.

Documentación esencial y asesoría disponible

Durante estas jornadas de "Consulado sobre ruedas", la comunidad mexicana podrá realizar una amplia gama de trámites documentales.

Entre los servicios ofrecidos se incluyen la expedición y renovación de Pasaportes, Matrículas Consulares y la tramitación de la Credencial para Votar (INE). Adicionalmente, se brindará asistencia en temas de Registro Civil, incluyendo la inscripción de Doble Nacionalidad.

El equipo consular también ofrecerá cruciales servicios de orientación legal y otros apoyos de asistencia general.

Sistema de citas: un requisito indispensable

El Consulado de México en Miami enfatizó que no se atenderá a ninguna persona sin una cita previamente agendada, incluso si el solicitante cuenta con todos los requisitos.

Este protocolo es fundamental para evitar aglomeraciones y asegurar la fluidez del servicio. Desde 2022, la gestión de citas se realiza exclusivamente a través del sistema “Mi Consulado”, una plataforma de la SRE diseñada para simplificar los trámites fuera del territorio nacional.

Los interesados tienen a su disposición múltiples vías para solicitar su turno:

Vía Telefónica al (1) 424-309-0009.

A través del portal oficial de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Enviando un email a [email protected] con el asunto "Cita Consulado Móvil Fort Pierce Octubre".

Enviando un mensaje al 213-057-2981 para ser guiado por un asistente.

La dependencia lanzó una seria advertencia: todas las citas son gratuitas e intransferibles. Se exhorta firmemente a la comunidad a no recurrir a intermediarios ni gestores externos para evitar caer en fraudes o la cancelación de sus trámites.

Jornadas extraordinarias en sede principal

Como complemento a los consulados móviles, la oficina consular en Miami también anunció jornadas sabatinas extraordinarias en su sede para aquellos que no pueden acudir entre semana.

Estas fechas están destinadas específicamente a trámites de pasaporte y matrícula consular, y el horario de servicio será de 08:00 a 2:00 p.m.

Las próximas fechas confirmadas son el sábado 22 de noviembre y el sábado 6 de diciembre. La disponibilidad de citas para estas jornadas se abrirá aproximadamente tres semanas antes de cada fecha, utilizando los mismos canales oficiales ya mencionados.

