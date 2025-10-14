Revisar caso migratorio en EEUU: ¿Qué necesitas para verificar el estatus ante USCIS?

Suscríbete a nuestros canales

Si presentó una solicitud o petición ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), es posible seguir el avance de su trámite.

La agencia ofrece a los solicitantes varias herramientas accesibles. Esto permite averiguar el estatus y cuánto tiempo podría tardar el proceso de inmigración.

La verificación es importante para mantenerse informado y responder a tiempo a cualquier requerimiento de la agencia. El proceso se puede realizar en línea o por teléfono.

¿Cómo verificar el estatus de un caso de inmigración por internet?

La forma más rápida de verificar el estatus es utilizando la herramienta en línea de USCIS. Para acceder a las novedades de su caso, necesitará el número de recibo de su solicitud o petición.

Este número es un código único de 13 caracteres asignado por la agencia. Solo debe ingresar el código en el portal para revisar el estatus de su caso de inmigración.

¿Cuál es la opción para revisar el estatus por teléfono?

Si el solicitante prefiere la atención telefónica, puede comunicarse con el Centro Nacional de Atención al Cliente de USCIS. Desde Estados Unidos (EEUU), el número es 1-800-375-5283 (presione 2 para español).

Si llama desde el extranjero, puede comunicarse al +1-212-620-3418 (marque 2 para español). También se puede contactar directamente a alguna de las oficinas internacionales de USCIS.

¿Cómo saber cuánto tardará el procesamiento de su caso?

Para conocer el tiempo de procesamiento estimado, el solicitante debe visitar el sitio web de USCIS. La agencia pone a disposición una herramienta específica de verificación de los tiempos de procesamiento de casos de inmigración.

Una vez dentro del portal, el usuario debe seleccionar su formulario, la categoría del formulario y la oficina que se encarga de procesar su caso. Esto le dará una estimación del tiempo que podría tardar su trámite.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube