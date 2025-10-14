California paga $10 200: ¿Quién recibe este beneficio a partir de octubre?

Suscríbete a nuestros canales

California puso en marcha una iniciativa de apoyo económico con pagos automáticos de más de $10,000 para trabajadores del sector creativo, una comunidad laboral que sufrió un importante impacto durante los últimos años.

Este beneficio, conocido como la Beca de Crecimiento Creativo, lo otorga la Ciudad de Sacramento y busca inyectar un total de $10 200 por persona, distribuidos en 12 pagos mensuales de $850.

Esta ayuda financiera se entrega mediante depósitos directos o tarjetas de débito prepagadas, simplificando el proceso al eliminar la necesidad de trámites complejos o un historial tributario previo según informó El Cronista.

Sacramento se posiciona así a la vanguardia de los modelos de renta básica universal focalizados en el sector artístico.

Beneficiarios

El programa está dirigido a residentes de Sacramento mayores de 18 años que se desempeñen activamente en disciplinas artísticas o culturales, como la música, el teatro, el cine, la danza, la literatura, el diseño y las artes visuales.

Un aspecto notable de la convocatoria es que no exige la ciudadanía estadounidense ni un estatus migratorio legal, requiriendo solo comprobar la residencia actual en la ciudad.

El período de inscripción para este ciclo abrió el 2 de junio de 2025 y cerró el 20 de junio a las 11:59 p. m. (hora del Pacífico), con un proceso de solicitud completamente en línea.

Los beneficiarios seleccionados recibirán sus depósitos mensuales entre el 1 de agosto de 2025 y el 30 de julio de 2026.

